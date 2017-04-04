Anı hem yaşayıp hem kayıt altına almaya olanak sağlayan konsept: Nokia Twist

Bazen anın tadını çıkartmak ile bu muhteşem anları kayıt altına almak arasında bir karar vermek gerekiyor. Ancak seçenekleri gözden geçirirken, tercih yapılacak fırsatı kaçırmak da mümkün. Nokia Twist ismiyle hazırlanan yeni bir konsept tasarım hem anı yaşamaya hem de kayıt altına almaya olanak sağlıyor. Böylece ikisi arasında tercih yapmak zorunluluk olmaktan çıkıyor.



Bu konsept Pascal Grangier isimli bir tasarımcının elinden çıktı. Oldukça ince ve hafif bir konsept olan Nokia Twist hızlı bir şekilde çekim yapmayı ve paylaşmayı mümkün kılıyor. Bileğe takılarak güvenceye alınabilen bu mini kamerada çekimi başlatmak için objektifi hareket ettirmek yeterli oluyor. Cihaz 15 saniye ve altında video çekimi gerçekleştirebiliyor. Mesela konser sırasındaki keyifli bir anı hızla kayıt altına alırken, bir yandan da olayların içinde yer alabiliyorsunuz.

Nokia Twist ile çekim yaparken süreyi objektifin etrafındaki çemberin tamamlanmasıyla takip edebiliyorsunuz. Cihazın alt kısmında ses çekimler gerçekleştirebilmek için dahili mikrofon yer alıyor. Ön yüzdeki beyaz bölgenin tamamı ise flaş olarak kullanılabiliyor. Böylece geceleri veya az ışıklı ortamlarda da çekim yapmak mümkün oluyor.

Nokia Twist’e ait konsept çizimlerine haberimizin girişindeki galeriden ulaşabilirsiniz. Pascal Grangier’ın diğer çalışmalarını ise buradan inceleyebilirsiniz.