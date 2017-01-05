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Anne babaların hamilelik dönemindeki endişelerine son veren konsept tasarım [Video]

05 Ocak 2017

Hamilelik sürecini ev konforunda takip etmeye olanak sağlayan ve geleceğin anne babalarının içini rahatlatan yeni bir tasarım daha ortaya çıktı: Belly Bean.

Şimdiye kadar anne ve babaların hayatını kolaylaştıran birçok teknolojik ürün kullanıma sunuldu. Yakın zamanda kalp atışlarını dinleten veya bebeğin ne kadar anne sütü içtiğini ölçen cep telefonu aksesuarları gün yüzüne çıkmıştı. Şimdi karşımızda birçok farklı özelliği bir araya getiren bir tasarım var. Kablosuz bu sistemi kullanabilmek için Belly Bean uygulamasını bir akıllı telefona indirmek gerekiyor. Ardından karna yerleştirilen cihaz bebeğin kalp atışlarını gözlemlemeye başlıyor. Elde edilen bilgiyi saklıyor ve analiz ediyor. Bu sayede hamilelik sırasında bebeğinin sağlığından şüphe eden anneler her seferinde doktora gitme derdinden kurtuluyor. Tabii bu uygulamayı kullanırken düzenli kontrolleri de aksatmamak gerekiyor.

Uygulama aynı zamanda hamileliğin ilerleyişi, tekme sayısı, bebeğin ağırlığı ve hamilelik takvimi gibi çeşitli özelliklerle anne adayının işini kolaylaştırıyor. Kutusu yardımıyla kolayca şarj edilen bu konsept tasarımın satış fiyatı henüz belli değil.

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