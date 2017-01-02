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Apple AirPods’u mini bir çıkartma ile çalınmalara karşı korumak mümkün

Apple‘nın kulaklık girişini yeni nesil cihazlarından çıkarması olay olmuş, firmanın kablosuz kulaklıkları ise pahalı oluşuyla bir hayli dikkat çekmişti. Hal böyle olunca eskisi gibi kulaklığınızı kaybettikten sonra yenisini almak biraz tuzlu bir halde geldi. Peki pek değerli AirPods’un çalınmaması için eğlenceli bir yöntem var desek ne dersiniz?

AirPods’un gerek tasarımı gerek fiyatı sağolsun kaybetme korkusu daha kulaklığı bir kez dahi olsun kullanmamış olanları bile sarmış durumda. Kulaklıklar kulağından düşmesin diye “yaratıcı” çözümler bulup onları kulağındaki tünele sıkıştıranlar bile var. Ancak Türkiye fiyatıyla 779 TL‘lik bu kulaklığın bir diğer problemi çalınma riski. Açıkçası fiyatı pek bir tuzlu olan bir çift AirPods’u kutusuyla beraber herhangi bir yerde unutmanız ya da çantanızdan uçup gitmesi işten bile değil. Neyse ki Apple’ın tasarımı bu konuda güvende olmanızı sağlayacak cinsten.

AirPods çıktığından beri kutusuyla ilgili hemen herkesin ortak bir düşüncesi var: Cihazın şarj ve saklama kutusu diş ipi kutusuna benziyor. Apple’ın ilhamı buradan mı geliyor bilinmez ancak bu gerçekle yüzleşmeleri gerektiği kesin. Bu görece sevimli kutu tasarımını ise bir güvenlik önlemi olarak kullanmak mümkün. 779 TL’lik AirPods için 5 dolar ödeyerek alacağınız mini bir çıkartma kutuyu bir anda gerçekten diş ipi kutusuna dönüştürüyor. Öyle ki uzaktan bakan birinin anlaması pek mümkün değil. Etsy‘de satışa sunulan bu çıkartmanın hem yaratıcı hem de eğlenceli olduğunu söyleyebiliriz. Alıcı bulacağına ise hiç şüphe yok.

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