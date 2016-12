Apple, AirPods’un satışlarından memnun

Apple’ın merakla beklenen kablosuz kulaklığı AirPods, geçtiğimiz günlerde resmen satışa sunuldu ve yapılan incelemelerden genelde olumlu yorumlar aldı. Yabancı ülkelerin büyük bölümünde alışveriş çılgınlığının yaşandığı noel döneminde cihazın satışa sunulması, satışların da artmasına vesile oldu. Tim Cook’un belirttiğine göre AirPods’un satışları oldukça iyi gidiyor.

NEW: Apple CEO Tim Cook tells CNBC that “it’s been a great holiday” and the company’s new Airpod headphones “are a run away success” pic.twitter.com/lDo0Fdw7ym

— CNBC Now (@CNBCnow) 28 Aralık 2016