Apple, AirPods’un satışlarından memnun

Apple’ın merakla beklenen kablosuz kulaklığı AirPods, geçtiğimiz günlerde resmen satışa sunuldu ve yapılan incelemelerden genelde olumlu yorumlar aldı. Yabancı ülkelerin büyük bölümünde alışveriş çılgınlığının yaşandığı noel döneminde cihazın satışa sunulması, satışların da artmasına vesile oldu. Tim Cook’un belirttiğine göre AirPods’un satışları oldukça iyi gidiyor.

NEW: Apple CEO Tim Cook tells CNBC that “it’s been a great holiday” and the company’s new Airpod headphones “are a run away success” pic.twitter.com/lDo0Fdw7ym — CNBC Now (@CNBCnow) 28 Aralık 2016



AirPods’un stok sıkıntısı çekmesiyle ilgili olarak kendisine yöneltilen soruyu yanıtlayan Cook, çıkışından itibaren cihazın yoğun bir ilgiyle karşılaştığı ve kısa sürede stokların tükendiğini ifade etti. Ayrıca yeni AirPods’ların hızlıca piyasaya sürülmesi için çalışmalar yaptıklarını sözlerine ekledi. Şu anda AirPods’u satın almak isteyenler 6 hafta gibi uzun bir süre boyunca beklemesi gerekiyor. Ancak Tim Cook’un söylediklerine bakılırsa yakında bu süre çok daha aşağıya inecek.