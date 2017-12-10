Apple, Avrupa’da Xiaomi’ye karşı zafer elde etti

İsim ve marka konularında sık sık gündeme gelen Apple, bu sefer Çin’in parlayan yıldızı Xiaomi‘ye karşı zafer elde etti.



Reuters’de yer alan habere göre Avrupa Birliği’nin ikinci en yüksek mahkemesi, Xiaomi’nin “Mi Pad” ismini markalaştırmasına izin vermedi. Mahkemeye göre Mi Pad, “My Pad” olarak okunuyor ve bu da “iPad” ismini çağrıştırıyor. Bunun kullanıcıların kafalarını karıştıracağını belirten mahkeme, isme eklenen “M” harfinin yeterli farkı yaratmadığını belirtiyor. Bu kararın Mi Pad‘in Avrupa’daki satışını engelleyeceği belirtilirken, mahkeme biraz ağır bir karar almış görünüyor. Genel olarak bakıldığı zaman Mi Pad ile iPad okunuşta birbirine benziyor ancak kullanıcıların bunları karıştırması çok da olası görünmüyor. Mahkemenin iki kelime arasında görsel sunum açısından fark görmemiş olması da biraz eleştiriliyor.

Apple ile Xiaomi arasındaki olay 2014 yılına uzanıyor

Mi Pad ismini Avrupa’da kayıt altına almak için 2014 yılında başvuran şirket, 2016’de teknoloji devinden bir itiraz görmüş ve olay mahkemenin nihai kararına kalmıştı. Bu karar da artık açıklandığı için süreç kesinleşmiş oldu. İki şirket geçtiğimiz yıllarda ayrıca telefonların tasarımları konusunda da karşıklı bir atışmaya girmişti. Bu konuda size ne düşünüyorsunuz merak ediyoruz. Sizce mahkeme verdiği bu kararında haklı mı?