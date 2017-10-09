iPhone’larla ilgili en yaygın iddialardan biri Apple’ın kullanıcıları yeni iPhone almaya mecbur bırakmak için eski modelleri yazılımla yavaşlattığı. Peki gerçekten öyle mi?

Her yıl yeni iPhone tanıtımından ve yeni iOS güncellemesi yayınlandıktan sonra son kullanıcı arasında gerçekleşen en yaygın inanış, Apple’ın eski iPhone’ları yeni modeleri satabilmek için yavaşlattığı oluyor. Uzun zamandır tartışılan ve artık kullanıcıların kendini ikna ettiği bu inanışın gerçekten öyle olup olmadığı ise benchmark testi ile ölçülmüş. Bilindik benchmark uygulamalarından 3D Mark’ın arkasındaki firma Futuremark, bu sorunu çözmek için iPhone 5s’ten itibaren eski iPhone modellerine testler uygulamış. 2016’dan bu yana yedi farklı iPhone modeli için üç iOS versiyonunda elde edilen yüz binlerce veriyi kağıda döken Futuremark, “Apple eski iPhone’ları bilinçli olarak yavaşlatıyor mu?” sorusunun cevabını veriyor.

Futuremark test sonuçlarında ilk olarak iPhone 5s’inkileri incelemiş. iOS 11 güncellemesini alan en eski iPhone cihazı olan iPhone 5s’in GPU ve CPU performanslarına baktığımızda kullanıcının hissedeceği derecede büyük bir performans değişimi gözlemlenmiyor. Nitekim, iPhone 6, iPhone 6s ve iPhone 7 için de veriler benzer sonuçları ortaya koyuyor. Futuremark’ın elde ettiği verilere göre Apple eski iPhone modellerini yavaşlatmak şöyle dursun, performansını korumak için elinden geleni yapıyor.



Peki telefonun yavaşladığı algısı neden ortaya çıkıyor? Verilere baktığımızda Apple’ın kasti olarak duruma etkisi yok. Ancak üçüncü parti uygulamalar yeni cihazlarda daha hızlı ve etkili çalışmak için geliştirildiğinden eski cihazınızın işlemci performansı bu uygulamaları eskisi kadar iyi destekleyemeyebiliyor. Ya da yeni güncellemeyle gelen özelliklerin işlemcide daha fazla alana ihtiyaç duyması da aynı şekilde telefonunuzun diğer uygulamalar için daha az güç ayırmasına sebep olabiliyor. Ancak yeni iPhone modellerini satmak için kasti bir yavaşlatma söz konusu değil.