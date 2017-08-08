Apple, iPhone kullanan fotoğrafçıların işlerini sergilediği Instagram hesabını açtı

Sosyal medya üzerindeki varlığını yavaş yavaş ön plana çıkaran Apple, resmi Instagram hesabını devreye soktu. iPhone’la çekilmiş etkileyici karelerin yer aldığı hesabın takipçi sayısı ise şimdiden dikkat çekici.

Apple’ın resmi olarak kullanmaya başladığı Instagram hesabı daha 24 saati doldurmadan 300 bin takipçiye erişmiş durumda. Ağırlıklı olarak “albüm” şeklinde paylaşımlar yapan Apple, kullanıcıları iPhone ile fotoğraf çekmeleri için cesaretlendiriyor. Albüm içinde fotoğrafçılara ait fotoğrafları kolajlayarak paylaşan Apple, arka plana da fotoğrafla ilintili bir müzik yerleştirmeyi ihmal etmiyor. Açıklama kısmında albümün her bir sekmesindeki fotoğraf kolajlarının ait olduğu kullanıcıları açıklamaya ekleyen Apple, fotoğraflarla ilgili mini bilgiler de veriyor. Kısacası firma Instagram’ın nimetlerinin hemen hepsinden yararlanıyor. Apple’ın hazırladığı bu albümlerde yer almanın bir yolu da mevcut. Instagram kullanıcıları çektikleri fotoğrafları #ShotoniPhone (iPhone’la çekildi) hashtag’i ile paylaşarak Apple’ın başlattığı akımın bir parçası olabilir.

Apple’ın resmi Instagram hesabına buradan ulaşabilirsiniz. Apple’ın Instagram’da diğer servisleri için de ayrı ayrı hesapları bulunuyor. Apple Music, iTunes, Beats 1, iBooks, Carpool Karaoke ve Planet of the Apps sayfalarını da isimlerin üstüne tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.