Apple Store iOS uygulamasında yılbaşına özel “easter egg” bulundu [Video]

Firmalar “easter egg” adı verilen gizli sürprizler ile kullanıcılarını şaşırtmayı seviyor. Bu konuda geçmişi çok parlak olmayan isimlerden Apple, “Apple Store” uygulaması ile bu sefer bir ayrıcalık yapmış görünüyor.



Şirketin alışveriş için hazırladığı Apple Store uygulamasında bulunan easter egg, uygulamaya tam anlamıyla kar yağdırıyor. Bunun için uygulamanın içerisinde yer alan arama bölümüne “let it snow” yazılması yeterli oluyor. Daha bunu yazar yazmaz uygulama içerisinde kar yağmaya başlıyor ve bu da yıl başına dönemine güzel bir gönderme oluşturuyor. Cihazın hareketlerine tepki veren kar yağışı, Apple’ın da artık bu konuya önem verdiğini gösteriyor. Elbette işlevsel bir faydası bulunmayan özellik, sadece görsellik katıyor. Kullancıların bunu yerine yapılacak bir indirim ile daha mutlu olacağı görülüyor.

Apple Store uygulaması alışveriş için en iyi seçenek konumunda

Apple’ın bu resmi uygulaması benzerlerden farklı olarak özelleştirme desteğine sahip. Sahibi olduğunuz cihazlara göre aksesuar önerileri sunabilen uygulama, uyumluluk konusunda da kişilere yardımcı olabiliyor. Alışveriş yanında şirketin uygulamalı atölye çalışmalarına kayıt desteği veren uygulama, destekli ülkelerde Apple Pay desteğine de sahip. Basit bit uygulaması bulunan ve şirketten alışveriş için en hızlı yol olan uygulama, Türkçe dil desteğine sahip.

Easter egg’in gösterildiği video

#AppleStore app 🔎: “Let is snow”. Then smile so wide. ❄️❄️❄️ #easteregg #iphonex A post shared by Rene Ritchie (@reneritchie) on Dec 8, 2017 at 10:05am PST