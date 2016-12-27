Apple, tarihinde ilk kez yapay zeka araştırmalarını yayınladı

Eskiden kapalı bir kutu olarak lanse edilen ve dışarıya çok açılmayan Apple, tabularını yıkıyor ve her yıl biraz daha dışarıya açık bir şirket haline geliyor. Teknoloji devi daha önce söz verdiği üzere ilk araştırmasını yayınladı.

Yayınlanan araştırma, simule edilmiş fotoğraflar kullanarak yapay zekanın objeleri algılamasıyla ilgili bilgiler içeriyor. Böylece gerçek fotoğraflara ihtiyaç duymadan yapay zekanın objeleri tanıması mümkün hale geliyor. Sanal fotoğraflar gerçeğe yakın olmadığı için bu fotoğraflarla birlikte sınıf verisi olmayan görseller kullanıyor. Sonuçta ise objelerin algılanması için normalde gerekli olan süreç çok daha kısalıyor. Apple’ın gelecek yıllarda yeni araştırmalarını herkesle paylaşmaya devam etmesi bekleniyor. İlgili çalışmanın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.