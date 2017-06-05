Apple ve Amazon gözünü Toshiba’ya dikti

Toshiba’nın bellek üreten biriminin satışıyla ilgili uzun bir süredir bazı iddialar dolaşıyor. Birçok firmanın gözünün Toshiba üzerinde olduğu biliniyor. Yeni ortaya çıkan iddialarsa Apple ve Amazon’un da Toshiba’nın bellek birimini satın alabilmesi için Foxconn’a destek verdiğini gösteriyor.

Bilindiği üzere Foxconn, iPhone’un üretildiği ana şirket durumunda. Fakat Foxconn’un ürettiği tek ürün tabii ki iPhone değil. Sony’nin PlayStation 4’ü, Amazon Kindle ve Toshiba’nın televizyonları ile bilgisayarları da Foxconn fabrikalarında üretiliyor. Dolayısıyla Toshiba’nın ilgili biriminin satın alınması bu şirketler için de önem arz ediyor. Foxconn’un satın alım için Apple’dan yardım istediği ve Toshiba’nın bellek birimini 28 milyar dolara satın almaya hazırlandığı belirtiliyor. Söz konusu birimin piyasa değerinin ise 18 milyar dolar olduğu ifade ediliyor.

Üretilen neredeyse her cihaz kendi içerisinde bir belleğe gerek duyuyor. Dolayısıyla bu alana yapılan yatırımlar da oldukça değerli. Daha önce Western Digital, SSD, USB ve flash bellek üreten SanDisk’i satın alabilmek için 19 milyar dolar ödemişti. Toshiba şu anda Samsung ve Western Digital’in hemen arkasında dünyanın en büyük bellek üreticilerinden biri konumunda. Dolayısıyla Amazon ve Apple’ın bu birimi satın almak için kesenin ağzını açmasına şaşırmamak gerek. Foxconn’un bu iki devin desteğiyle satın alımı tamamlamasına kesin gözüyle bakılıyor.