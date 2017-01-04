Apple Watch 3’le ilgili ilk bilgiler sızdı

İlk Apple Watch‘un piyasaya sürülmesinin ardından 2 sene geçti ve bu yıl piyasaya sürülecek 3’üncü nesil Apple Watch’un ayak sesleri duyulmaya başladı. Eğer iddialar doğruysa yeni Apple Watch’u bekleyenler biraz hayal kırıklığına uğrayabilir.

Apple Watch ilk çıktığında kendine has formuyla fark yaratmayı başarmıştı. İkinci yılda tasarım olarak bir değişikliğin yapılmadığı ancak donanımsal bazı geliştirmeler yaşandığı Apple Watch Series 2 karşımıza çıktı. İki yıl boyunca tasarımın aynı kalması, Apple Watch 3’te tasarım değişikliklerinin olacağı iddialarını beraberinde getirdi. Fakat son iddialar, tasarımda radikal değişikliklerin yapılmayacağını gösteriyor. Quanta Computer isimli firmaya ürettirileceği söylenen yeni Apple Watch’ta bunun yerine kullanım süresinin artırılmasına odaklanılacağı belirtiliyor. Ayrıca performans anlamında da bazı geliştirmelerin yapılacağı ifade ediliyor. Tasarım aynı görünse de gövdenin biraz daha inceltileceği düşünülüyor. Yani uzun lafın kısası, yuvarlak gövdeli klasik saat tadında bir Apple Watch bekleyen kullanıcıların şansı üçüncü nesilde de dönmüyor. Apple Watch 3’ün teknik özellikleri ve tasarımıyla ilgili daha detaylı bilgilerin önümüzdeki aylarda ortaya çıkması bekleniyor.