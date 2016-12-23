Apple Watch 3’ün tasarımına ait detaylar sızdı

Akıllı saat pazarının önde gelen ismi Apple Watch, 2. versiyonuyla birçok özelliğe kavuştu ancak tasarımsal anlamda hiçbir değişiklik yapılmaması hayal kırıklığına neden oldu. Bunun üzerine gözler, Apple’ın 2017’de piyasaya süreceği saate çevrildi. Görünüşe bakılırsa Apple, gelecek yıl piyasaya süreceği saatin tasarımında bazı önemli değişikliklere gidecek.

Apple Watch’un en çok eleştirilen yönlerinden biri kalın olmasıydı. Bu kalınlığın öne çıkan nedenlerinden biri olarak da titreşimli geribildirim sağlayan Haptic Engine isimli titreşim motoru gösteriliyordu. Apple’ın aldığı patentte ise bu haptic engine kayışa taşınıyor. Böylece gövdenin incelmesi mümkün hale geliyor. Haptic Engine’in kayışların takıldığı noktada bulunan ve daha önceden akıllı kayışların gelmesi için ayrıldığı söylenen noktada konumlanacağı ve saate sabitleneceği belirtiliyor. Apple’ın kare tasarımla mı yola devam edeceği yoksa yuvarlak tasarıma mı geçiş yapacağı konusu ise belirsizliğini koruyor. Cihazla ilgili detayların 2017 içerisinde ortaya çıkması bekleniyor.