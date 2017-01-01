Apple Watch’ları şarj edebilen anahtarlık

Kanex isimli aksesuar üreticisi Apple Watch için geliştirdiği aksesuarları tanıttı. GoPower Watch Stand isimli aksesuar Apple Watch’ları şarj etmeye imkan tanıyor.

Stand, arkasında yer alan USB sayesinde Apple Watch haricinde iPhone veya USB’li mobil cihazları da şarj edebiliyor. Kanex’in tanıttığı bir diğer ürün olan GoPower Watch Mini ise ultra portatif tasarımıyla göze çarpıyor. Anahtar olarak da kullanılabilen GoPower Watch Mini, bünyesinde barındırdığı 1.000 mAh kapasiteli pille Apple Watch’u istediğiniz yerde şarj etmeye olanak tanıyor. Daha önceden tanıtılan GoPower Watch Portable Battery’de 4.000 mAh kapasiteli pil yer aldığını belirtelim. LED pil seviyesi göstergesi sayesinde Apple Watch’taki şarj durumunu görmek mümkün. Şubat ayında piyasadaki yerini alacak GoPower Watch Stand, 79,95 dolardan, Mini ise 59,95 dolardan satışa sunulacak.