Apple Watch’u alkolmetreye dönüştüren kayış

Trafiğe çıkmadan önce alkol kullanmak hem sürücü hem de trafikteki diğer araçlar için büyük risk arz ediyor. Alkol düzeyinin trafik için tehlikeli hale geldiği bir yasal sınır bulunuyor. Ancak bu sınırda olup olmadığınızı anlamak mümkün olmuyor. İşte Apple Watch için geliştirilen bu kayış, kandaki alkol miktarını ölçebiliyor ve buna göre kullanıcıyı uyarıyor. Daha önce bileklik olarak piyasaya sürülen cihaz şimdi Apple Watch’a alkolmetre özelliği kazandırıyor.

Genelde nefes analizi yapabilen cihazlarıyla görmeye alıştığımız BACtrack isimli şirketin geliştirdiği BACtrack Skyn, neredeyse gerçek zamanlı olarak alkol analizi yapabiliyor ve bunu yaparken kullanıcının herhangi bir işlem yapmasına gerek bırakmıyor. Deriye salınan çok küçük miktardaki alkol sayesinde ölçüm yapabilen cihaz, kullanıcı çok fazla alkol kullandığında bildirimle uyarıyor ve durması gerektiğini hatırlatıyor. 99 dolara satılacak olan kayış, yılın ilerleyen aylarında satışa sunulacak.