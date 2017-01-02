Apple Watch’un döner düğmesi diğer Apple cihazlarına geliyor

Apple Watch’ta kullanılan ve menülerde gezinmeyi kolaylaştıran Digital Crown isimli döner düğme, yakında Apple’ın diğer cihazlarında da karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Teknoloji devinin aldığı yeni patent, döner düğmenin iPhone ve iPad’de kullanılabileceğini gösteriyor.

Apple cihazlarında yaygın olarak kullanacağı özellikleri önce bir cihazda sunması ve sonrasında diğer cihazlarına getirmesiyle biliniyor. Force Touch teknolojisinin önce Apple Watch’da kullanılmasının ardından MacBook modellerinde ve 3D Touch adıyla iPhone’da kullanılması buna iyi bir örnek. Görünüşe bakılırsa Apple, bu geleneği bozmayı düşünmüyor. Şirketin aldığı patentte iPad ve iPhone’larda döner düğmenin cihazın sağ tarafına yerleştirildiği görülüyor.

Döner düğmenin bu cihazlarda nasıl kullanılacağı bilinmiyor. Zira düğmenin esas amacı küçük ekranlarda kontrolü kolaylaştırmak. iPhone ve iPad’in devasa ekranında bu düğmeye neden ihtiyaç duyacağımız merak konusu. Apple’ın döner düğmeyi Apple Watch harici cihazlarda ne zaman kullanacağı veya kullanıp kullanmayacağını zaman gösterecek.