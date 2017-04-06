Apple’ın merakla beklenen video uygulaması Clips nihayet yayınlandı

Apple bir süre öncesinde yeni bir video uygulaması yayınlayacağını duyurmuş ve resmi sayfa üzerinden uygulamanın detaylarını bizlerle paylaşmıştı. Apple Clips isimli uygulamanın ne zaman indirmeye sunulacağıyla ilgili olarak herhangi bir bilgi verilmezken “çok yakında” ibaresine yer verilmişti. Kısa süren bir bekleyişin ardından Apple’ın merakla beklenen uygulaması nihayet yayınlandı.

Karmaşık menülerle uğraşmadan basit bir şekilde eğlenceli videolar hazırlamayı amaçlayan Apple Clips ile kolayca video veya fotoğraf çekilebiliyor. Çekilen görüntüler kısaltılabiliyor veya belirli yerlerden kesilebiliyor. Böylece bir videoyu paylaşmadan önce saniyeler içerisinde düzenleme yapmak mümkün oluyor. Apple Clips’te sesli olarak yazılar eklenebiliyor. Bu yazılar konuşmayla senkronize bir şekilde ekrana yansıyor ve oldukça eğlenceli bir görüntü oluşturuyor. Fotoğrafların veya videoların üzerine emojiler eklenebilirken arşivde bulunan müzikler videonun arkaplanına eklenebiliyor veya Apple Clips bünyesinde bulunan ve videonun uzunluğuna göre tam olarak ayarlanan müziklerden biri seçilebiliyor.

Efektlerin yanı sıra oluşturulan içerikler için farklı filtreler de kullanılabiliyor. Renkli veya siyah beyaz filtrelerden birini seçerek oluşturulan videoya uygulamak mümkün oluyor. Video düzenleme işlemi tamamlandığında tek dokunuşla Facebook, YouTube ve Instagram gibi önemli ağlarda paylaşım yapılabiliyor. Eğer Apple Clips uygulamasını mağazada bulamıyorsanız iTunes üzerinden direkt olarak cihazınıza yükleyebilir veya aşağıda yer alan yükleme linkine tıklayabilirsiniz.