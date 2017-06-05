Apple’ın şimdiye kadarki en güçlü bilgisayarı: iMac Pro [Video]

Apple, Dünya Geliştiriciler Konferansı’nda sürpriz yapıp şimdiye kadarki en üçlü iMac modelini tanıttı. iMac Pro adını taşıyan bilgisayar performansıyla sınırları zorluyor. Apple’ın en güçlü bilgisayarı Mac Pro’yu iMac kasasında sunan iMac Pro, uzay grisi renk seçeneğiyle tüm dikkati üstüne çekiyor. iMac Pro, sekiz çekirdekli Intel Xeon işlemciden güç alıyor.



iMac Pro, gelişmiş grafik düzenleme, sanal gerçeklik içeriği oluşturma ve gerçek zamanlı 3D işleme için üst düzey performansına sahip. Bu işlemciyi yetersiz bulan profesyoneller için Apple, 10 çekirdekli ve 18 çekirdekli Xeon işlemcileri de sunuyor. Flash mimarisi ve tamamen yeni termal tasarımıyla iMac Pro aynı ince ve kusursuz iMac tasarımında yüzde 80’e kadar daha fazla soğutma kapasitesi vadediyor. Yeni uzay grisi kasası ve 1 milyar rengi destekleyen etkileyici 27 inç Retina 5K ekranıyla iMac Pro güçlü olduğu kadar göz alıcı. Xeon işlemcilere Radeon Vega işlemcisinin eşlik ettiği 5K Retina ekranlı bilgisayar gelecek nesil işlem çekirdeği ve 16 GB’a kadar dahili yüksek bant genişliğine sahip bellek (HBM2), Vega GPU ile gerçek zamanlı 3D render alma ve etkileyici, yüksek kare hızlı VR için 11 Teraflop tek duyarlı işlem gücü sunuyor.

Yarı hassas hesaplama, yapay zeka teknolojileri için ideal olan iMac Pro, 22 Teraflop’a kadar performans sağlıyor. iMac Pro 4 TB’ye kadar SSD ve 128 GB’a kadar ECC belleğe kadar destek veriyor. Dört adet Thunderbolt 3.0 ve 10 GB Ethernet bilgisayarın sunduğu bağlantı noktaları arasında. 1080p FaceTime kameranın yer aldığı bilgisayar opsiyonel olarak sunulan VESA standart aparatla duvara kolayca monte edilebiliyor. Aralık ayında piyasadaki yerini alacak iMac Pro’nun başlangı satış fiyatı ise 4.999 dolar.

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