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Apple’ın tamamen kablosuz kulaklığı AirPods parçalarına ayrıldı

21 Aralık 2016

Apple’ın merakla beklenen tamamen kablosuz kulaklığı AirPods nihayet tüm dünyada çıkışını yaptı. Bunun üzerine cihazın incelemeleri birer birer sitelerde yerini alırken iFixit de vakit kaybetmeden AirPods’u masasına konuk etti.

iFixit’in tamir edilebilirlik konusunda yaptığı incelemeye göre AirPods’un tamir edilmesi neredeyse imkansız. Plastik dış malzemeye zarar vermeden iç kısma ulaşmanın mümkün olmadığı ifade edilirken iç kısımdaki onlarca küçük devre elemanının yapıştırıcıyla tutturulduğu ve müdehale etmenin zor olduğu dile getiriliyor. Tüm bu etkenler göz önünde bulundurularak 10 üzerinden 0 alan AirPods’un tamir edilmeye çalışılmaması öneriliyor. İncelemenin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

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YORUMLAR
  • Muti

    şuna ses açma kapama şarkı ilerletme falan filan koymamışlar. illa hepsini siri ile mi yapacağız.

nukleer
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