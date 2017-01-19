Apple’ın tüm ürünleri zamlandı, yeni fiyatlar cep yakıyor

Apple’ın bu ay içinde bir zam yapması bekleniyordu. Firma bugün itibarıyla sattığı ürünlerin fiyatlarını güncelledi. Apple’ın akıllı telefon fiyatları uçuk bir hal alırken, AirPods’dan Touch Bar’lı MacBook Pro’ya kadar tüm ürünler de zamdan etkilendi.



Yakın zamanda bir iPhone ya da MacBook almayı düşünüyor ancak sürekli erteliyorsanız kötü haberi biz verelim, tüm Apple ürünleri zamlandı. 32 GB iPhone 6s modeli 2.750 TL iken şu an 3.200 TL‘ye satılıyor. 32 GB iPhone 7 ise fiyatını 3.250 TL’den 3.799 TL‘ye çıkarmış durumda. Zamdan itibaren 4.449 TL’den başlayan fiyatlarla satılan iPhone 7 Plus‘un 256 GB’lık modeli ise cep yakan fiyatıyla artık 5.499 TL.

Yeni zamla beraber amiral gemisi telefonlarının fiyatını 4 bin bandı ve üstüne çıkaran Apple’ın diğer ürünleri de zamdan etkileniyor. Örneğin 779 TL’lik AirPods 899 TL olmuş durumda. Touch Bar‘lı MacBook Pro ise artık 13 inç modelde 8.499 TL‘den, 15 inç modelde 11.499 TL‘den başlayan fiyatlarla satılıyor. Bu yıl tanıtılması beklenen iPhone 8‘in satış fiyatı ise şimdiden merak konusu. Ancak çıta daha da yükselecek gibi görünüyor.

Son olarak yapılan zammın Apple ürünleriyle sınırlı kalmayacağını diğer üreticilerin de fiyat güncellemesi yapacağını paylaşalım.