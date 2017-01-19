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Apple’ın tüm ürünleri zamlandı, yeni fiyatlar cep yakıyor

Apple’ın bu ay içinde bir zam yapması bekleniyordu. Firma bugün itibarıyla sattığı ürünlerin fiyatlarını güncelledi. Apple’ın akıllı telefon fiyatları uçuk bir hal alırken, AirPods’dan Touch Bar’lı MacBook Pro’ya kadar tüm ürünler de zamdan etkilendi.

Yakın zamanda bir iPhone ya da MacBook almayı düşünüyor ancak sürekli erteliyorsanız kötü haberi biz verelim, tüm Apple ürünleri zamlandı. 32 GB iPhone 6s modeli 2.750 TL iken şu an 3.200 TL‘ye satılıyor. 32 GB iPhone 7 ise fiyatını 3.250 TL’den 3.799 TL‘ye çıkarmış durumda. Zamdan itibaren 4.449 TL’den başlayan fiyatlarla satılan iPhone 7 Plus‘un 256 GB’lık modeli ise cep yakan fiyatıyla artık 5.499 TL.

Yeni zamla beraber amiral gemisi telefonlarının fiyatını 4 bin bandı ve üstüne çıkaran Apple’ın diğer ürünleri de zamdan etkileniyor. Örneğin 779 TL’lik AirPods 899 TL olmuş durumda. Touch Bar‘lı MacBook Pro ise artık 13 inç modelde 8.499 TL‘den, 15 inç modelde 11.499 TL‘den başlayan fiyatlarla satılıyor. Bu yıl tanıtılması beklenen iPhone 8‘in satış fiyatı ise şimdiden merak konusu. Ancak çıta daha da yükselecek gibi görünüyor.

Son olarak yapılan zammın Apple ürünleriyle sınırlı kalmayacağını diğer üreticilerin de fiyat güncellemesi yapacağını paylaşalım.

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YORUMLAR
  • Emre Sak

    Ne oldu parami kazanamiyordu, kar’mı edemiyordu, iyice bir taraflari kalkti bu Apple’in, fanboylari gene yeni urun cikacagi zaman magaza önunde yatar ama, bizde mal çok

  • Volkan ÇOBAN

    Ne alaka, TRT vergisi ve dolar kuru zamı bunun markayla ilgisi yok. 2016 fiyatları dolar 3 TL iken böyleydi, 2017 de dolar 4 TL oldu. Bu farkı markaya sorma bence sadece bizim Ülkemizde olan bişey.

  • Volkan ÇOBAN

    Türk lirası 1 yılda yüzde 30 değer kaybetti derken bundan bahsediliyor üstüne +Yeni TRT vergisi ekle. Bunları görmeyip marka kötüle anca.

  • Alican Uzun

    apple ile ilgili herşeye kötü yorumlar yazıyorsun. bunu yapman için birisi para mı ödüyor acaba sana?

  • Emre Sak

    Sanane acaba bundan, Seni ne ilgilendiriyo, sana Apple’ı koruman icin paramı veriyorlar, koyun gibisiniz, Samsung, Htc, diger markalar zam yapmazken neden apple yapiyor, bunu biraz dusunun, burda siz fanboylarin buyuk hatasi var, fiyati ne olursa olsun kapida yatiyorsunuz.

  • tayyip

    Apple sadece markaya verilen fiyat dan oturu ulkemizde herkes artik donanımı bırakmış markaya yatirim yapiyor apple da bunu dolarla birlikte bizim ülkemize veriyor bir telefonun icerisinde maximum 1 veya 1.100tl lik masraf var iken apple bunu 5.500 tl gibi fiyata cikarmis durumda ulkemiz olarak markalasmayi birakip cebimize veya evimizdeki riskimiz için calimis olsak apple birakip gösterişten kaçınarak bir hayat uyor olsak budurumlar olmayacak

    devlet vergi kesiyor peki vestel gibi benzer yerli urunlerimizde neden yok bu siz markalastikca devlet bunu herzaman yapacaktir

    ayni şeyleri yapan ulkemiz markalari veya benzer markalar var onlari tercih edin hemen hemen artik tum telefonlar benzer islev goruyorlar

    sizler bizler markalasmayi bıraktığımız zaman kazaniriz markalastigimiz zaman değil.

  • Berkan Sever

    Sektörü hiç bilmediğiniz belli. Samsung ve diğer markalar da zam yapacak. Her zaman böyle oluyor. İlk zammı Apple yapıyor diğer markalar Apple’a göre fiyatlarını pozisyonlandırıyor. Özetle zam Apple’a özel değil. Tüm markalar adım adım geçecek zamlı fiyatlara.

  • Volkan ÇOBAN

    Olay markalaşma değil, Vestelde 6 yıl sorunsuz kullanabileceğim telefon yapsın Vestel alayım. Her 2-3 yılda telefon değiştirecek kadar zengin değilim. Her ülkede vergi var ama bizdeki kadar çeşitli ve fazla değil. İnternette bakarsan bir cep telefonunda ne vergiler var göreceksin. Telefonu 5 bin TL yapan Markalar değil, Vergilerdir, Dolardır. Vestelde de bu vergiler az da olsa var, Ucuz olduğu ve yerli olduğu için vergi göze çarpmıyor. Ayrıca vestele yerli demek doğru olmaz çoğu parçası ithal. Ona bakarsan Benzin dışarda 1TL, Türkiye’ye girince 5TL, o zaman bunun için Petrol üreticilerine mi kızalım?

  • Volkan ÇOBAN

    Her ülkenin yerli markası var, Örnek Linshof Alman, bu demek değildir başka markalara satılmasın diye Almanya ithal telefonlarda vergiyi %10dan %30 a çıkarabilir. Üstüne kullanmadığın bir (TRT gibi) devlet kanalının vergisini kaktırabilir. Sen bir markayla savaşmak istiyorsan ona zam yapacağına onunla gerçek anlamda rekabet içinde ol. Vestel hep ithal markalardan ucuz bu onun tutulacağı anlamına gelmiyor/gelmedi de. Benim gibi insanların çoğu 3 yılda değil 4 yılda bir telefon alır yine de sorun çıkartan bir markayı almaz. Zam gelmesi alımımı zorlaştırır, engellemez. Başka markaya yönelmem için onunda sağlam ve iyi olmasını beklerim. Fiyata değil fiyat/perfomansa bakarım. Iphone için değil tüm markalar için geçerli bu. Kısaca düşündüğün şey yanlış ve çözüm değil. Şuan devlet üreticinden fazla para kazanıyorsa bunda ters giden bişey var demektir.

  • Volkan ÇOBAN

    TL %30 düşmüş, ihtal ürünler Dolar, üretimleri dolar. Sence başka markaların zam yapmaması mümkün mü? 2012 de aldığım sıfır dizel megane 45 bindi, 2016 da aynı sıfır megan 95 bin. Sence bunun markayla ilgisi ne? bir firma yıllık kur belirler senede 1 kez değiştirir, biri her ay kura bakar değiştirir. Biri her ithalat yaptığında güncel kura bakar fiyatı hemen değiştirir. Herşey beraber zamlanacak diye bişey yok. Aralıktan beri başka ürünlere zam gelmeye başladı. Dün otomobil, bugün apple, yarın belki HTC sonra LG TV, 1 ay sonra HP notebook. Bu böyledir biraz düşünüp konuşmak lazım.

  • Volkan ÇOBAN

    Biz buna kısaca tüketici enflasyonu diyoruz. Dış güçler değil bunu iç günler bu hale getirdi. Her ülkede teknoloji ucuzlarken bizde artık geçen sene aldığın ürünü bugün aynı fiyata alamıyorsun. Suçluyu yanlış yerde arama, sorunun markalarla ilgisini görmediğin için fanboy duruma sen düşüyorsun. Her ay fiyatlar 50’şer TL artsıydı ruhun bile duymayacaktı. 1 yıldır değişmeyen fiyatın yeni yıl döviz kuru ve yeni vergi zammı hayırlı olsun. Kısa bilgi: PSN Storeda da zam hazırlığı başlamış. Teşekkürler Türkiye.

  • Buraq

    Yav kapida da yatarlar, eşikte de sanane kardeşim. Eee dedigin gibi ayni isi yapacak telefona 3 te 1 fiyatina almak varken bu parayi verecek malll coook 😉

  • Emre Sak

    Her 2 – 3 yilda bir telefon degistirecek kadar zengin degilsiniz ama garantisi bittikten sonra Apple denen dallamaya yedek parca fiyati yerine komple degisim parasini gozü kapali ödersiniz degilmi, adamlardan 4 bin kusur tl ye telefon aliyorsun, 2 sene sonra pili bile bitse komple degisim deyip seni bir güzel dudukluyor.

  • Emrah

    Sen ne saçmalıyorsun ya kim değişim parası Ödemiş Apple telefonlarında sadece alakart üzerine müdahale edemezsin ekran değişir pil değişir ama anakartta en ufak arızayı onarmana izin vermez zaten anakart üzeri komple özel silikon kaplı o yuzden müdahale etme sansın yok. Hiç bir Apple kullanıcısını pili bitti diye garantisi bitince yenisini vermeye calışmadılar. Garantili bir çok ürününü yenisi ile değiştirdiler. Sen Samsung fanısın anlaşılan. Sana soruyorum Samsung ne yapıyor telefonun kenarları kılıfla soyulur kullanıcı hatası ekran piksel hatası verir kullanıcı hatası bozulur kullanıcı hatası daha neyini savunuyorsun. Adam yapmış arkadaş hala i4 kullanan arkadaşlarım var ilk çıktığında aldılarilk günkü gibi çalışıyor kactane SGS2 kaldı piyasada bak bakalım. Bu piyasa en kaliteli telefon Apple ve Sony dir. Apple yazılımı ile bir adım önde. Sony de teknoloji üretir diğerleri gibi taklit etmez o yönüyle önde.

  • Volkan ÇOBAN

    Bunları size kim öğretiyor merak ediyorum:))) kullanmadığın telefon hakkında bilgi sahibi değilsin bari sallama, garantisi bitmiş bir telefonu; bir tornavida evet evet sadece bir tornavida ile açıp bataryayı değiştiriyorsun toplam 5dk sürüyor, batarya internette ucuz zaten. Hahahah alemsiniz ya bu dedikodulara gerçekten inanıp buraya yazıyorsunuz ya 🙂 Yedek parça bol, zaten telefon sağlam, parça değiştirilmesi kolay. Ciddi bir soru soracağım bu hikayeleri hanginiz sallıyor??? 🙂

  • Alican Uzun

    fanboy değilim, android işletim sistemini de kullandım memnun kalmadım, ios kullanıyorum. daha performanslı bir işletim sistemi çıkarsa onu kullanırım. sana söylediğim şey şu, burada gelip birilerine sırf apple kullandığı için hakaretler ediyorsun. Ayrıca kapısında da yatmıyorum. işletim sistemlerinin çalışma ilkelerini biliyorum. performans olarak değerlendiriyorum, ios ağır basıyor. fiyatının artması da şu şartlarda çok normal, ülkede herşeyin fiyatı artıyor.

  • Alican Uzun

    bana yazmışsın hocam ama, fiyatını sorgulamıyorum ben. dolar 3.80-4.00 civarında dolanırken herhangi bir yabancı firmanın kura endekslenmemesi şirket açısından aptallık olurdu. ayrıca kapıda da yatmıyorum apple yeni ürün çıkartsın da alayım diye. sadece performans olarak daha iyi olduğu için apple kullanıyorum.

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