Apple’ın yeni nesil işlemcisinden ilk detaylar

Teknoloji devlerinin 2017 planları gün geçtikçe daha da detaylanıyor. Apple’ın gelecek yıl piyasaya süreceği tablet ve telefonlarda kullanacağı işlemcinin üretimiyle ilgili ilk bilgiler ortaya çıktı.



Belirtilenlere göre Apple, A11 ve A10X işlemcilerin üretimi için düğmeye basmaya hazırlanıyor. Bilindiği üzere A11 işlemci gelecek yıl piyasaya sürülecek olan iPhone modelinde karşımıza çıkacak. A10X işlemcinin ise 2017’de geliştirilecek olan iPad’lerde yer alması bekleniyor. A11’in üretiminin bugünlerde test amacıyla başlayacağı ancak asıl üretimin başlamasının nisan ayının sonlarını bulacağı ifade ediliyor. TSMC’nin A10X’in üretimini ocak ayında başlayatacağı belirtilirken iPad işlemcisinin iPhone’un A11 işlemcisine göre çok daha az sayıda üretileceği ifade ediliyor. Geliştirilmesi için 120 milyon dolar harcanan 10 nanometre mimarisine sahip çiplerin üretiminde herhangi bir sorun çıkmaması adına TSMC’nin testleri oldukça sıkı şekilde yapacağı söyleniyor.