Apple’ın yeni patenti Touch Bar’ı kablosuz klavyeye getiriyor

Apple yeni MacBook Pro’lar ile birlikte Touch Bar teknolojisini hayatımıza soktu. Klavyenin hemen üstünde yer alan bu ikinci ekran, uygulamalara göre farklı arayüzlere bürünüyor ve kullanım kolaylığı sağlıyor. Şimdilik yalnızca MacBook Pro’da kendisine yer bulan teknoloji, Apple’ın aldığı patente bakılırsa yakında çok daha fazla alanda karşımıza çıkmaya başlayacak.



Kaynak Apple Insider

Patentteekranının kablosuz klavyede, yanikullanıldığı görülüyor. Tıpkı MacBook Pro’nun klavyesinde olduğu gibi tuşların üstünde yer alan ekran, farklı bir kullanım deneyimi sunuyor. Bilindiği üzere Apple, bilgisayarlarında dokunmatik ekrana yer vermiyor ve bu ekranların kullanışsız olduğunu düşünüyor. Touch Bar ise kısmi olarak dokunmatik ekran deneyimi sunuyor ve normalde yapılması için birkaç işlem gerekecek olan eylemleri tek dokunuşla yapabilmeyi mümkün hale getiriyor. Kablosuz klavyede bu özelliğin sunulması halinde yalnızca MacBook Pro’larda değil tüm Apple bilgisayarlarda Touch Bar’ın kullanılabileceğini söylemek mümkün. Apple patentini aldığı her teknolojiyi gerçeğe dönüştürmüyor. Dolayısıyla Touch Bar’lı Magic Keyboard’ın kesin olarak piyasaya sürüleceğini söyleyemeyiz. Fakat patent aldığına göre Apple’ın bu konuda bazı planları mevcut. Profesyonellere özel Mac modellerini tanıtmaya hazırlanan Apple eğer yeni nesil Touch Bar’lı klavyelerini de görücüye çıkarırsa şaşırmamak gerek.