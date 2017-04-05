Apple’ın yeni patentinde MagSafe bağlantı sürprizi

MacBook’ların en çok beğenilen özelliklerinden biri olan MagSafe, maalesef yeni nesil MacBook Pro’larla birlikte tarih oldu.

Mıknatıslı yapı sayesinde bilgisayarı şarj etmeyi kolay hale getiren ve kablonun bir yere takılarak bilgisayarın düşme tehlikesiyle karşılaşmasını engelleyen bu girişin yerini MacBook Pro’da standart USB-C girişi aldı. Ancak görünüşe bakılırsa Apple, sevilen MagSafe’i geri döndürmek niyetinde. MagSafe’in kaldırılmasının ardından 3. parti şirketler bu girişin kullanılabilmesi için bazı adaptörler geliştirmişti. USB-C kablosunun giriş kısmına ve MacBook Pro’nun USB-C girişine takılan iki aparat sayesinde MagSafe deneyimi yaşanabiliyor.

Apple’ın aldığı patent de görünüşe göre 3. parti geliştiricilerin adaptörleriyle benzer bir mantıkta çalışıyor. USB-C girişi ve kablo arasında bir aracı vazifesi gören adaptör, mıknatıslı yapısı sayesinde kablonun takılmasını kolaylaştırıyor. Ayrıca adaptör direkt olarak Apple’ın kendi imzasını taşıdığından diğer şirketlerin adaptörlerine göre daha güven verici olması da patenti önemli hale getiriyor.

Kaynak PDFAIW

Apple’ın aldığı bu patent elbette MagSafe’in geri döneceğini kesinleştirmiyor. Fakat bu patentin alınması en azından Apple’ın bu düşünceye sahip olduğunu ve MagSafe’i geri döndürmek istediğini ortaya koyuyor ve gelecek Apple ürünleri için umut vadediyor. Patenti alınan adaptörün gerçece dönüşüp dönüşmeyeceğini hep birlikte göreceğiz.