Asla şarja ihtiyaç duymayan taşınabilir şarj cihazı

Her daim yanımızda taşıdığımız akıllı telefonların hızla biten pil problemine taşınabilir şarj cihazlarıyla çözüm bulmak mümkün. Ancak onları da belli aralıklarla şarj etmek ve devamlı olarak yanımızda taşımak gerekiyor. Peki ya hiç şarj etmemizi gerektirmeyen bir taşınabilir şarj sistemi olsaydı?

Akıllı telefonlar her yeni modelle birlikte daha ince ve zarif bir hale bürüyor. Ancak bir power bank satın almak istediğinizde durum değişiyor. Hafif bir cihaz genellikle sadece tek seferlik şarj performansı sunuyor. Daha güçlü cihazlar ise oldukça ağır oluyor. PocketPower bu durumu değiştirmeye hazırlanıyor. Üstelik bu sefer power bank’inizi şarj etmeyi dert etmeye de gerek kalmıyor.

PocketPower ismiyle satışa sunulan tasarım güneş enerjisiyle akıllı telefonları şarj edebiliyor. Dört mini güneş panelinden oluşan sistem 2 mm kalınlığında ve 200 gram ağırlığında olmasıyla dikkat çekiyor. Üstelik suya karşı da dayanıklı. Yani sadece güneşli havalarda değil, yağmurlu günlerde de kullanılabiliyor. PocketPower’ı isterseniz oturduğunu yere koyabilir, isterseniz cama veya sırt çantanıza sabitleyebilirsiniz. İhtiyaç olan tek şey güneş ışığı. Kabloyu telefonunuza takmanızdan birkaç saniye sonra şarj işlemi başlıyor.

John Gui ve Dave Qui tarafından tasarlanan PocketPower’a 45 dolar karşılığında sahip olabilirsiniz. Sisteme dair fotoğrafları haberimizin girişindeki galeride bulabilirsiniz.