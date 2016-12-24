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Aston Martin V8 Vantage için fütüristik tasarım konsepti: Vision 8

24 Aralık 2016

Bağımsız tasarımcılar, otomobil tasarımlarındaki ihtişamı yeni boyutlara taşımaya devam ediyor.

Otomobil dünyasında tasarım dendiği zaman akıllara birçok kişi veya kurum gelebilir. Pininfarina, Bertone ve niceleri otomobil tarihine damga vurmuş birbirinden özel modelde imzası olan tasarımcılar arasında. Lakin futuristik tasarım dendiğinde belkide akıllara gelen ilk kişi General Motors’un efsane tasarımcısı Harley Earl. Çağının çok ötesinde tasarım konseptiyle 40’lı yıllara damga vuran Earl’ün yeri GM tarihinin baş köşesinde.

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Günümüz otomobil tasarımcılarıysa, futuristik tasarım anlayışını değişen akımla birlikte yeni boyutlara getirmiş durumda. Mercedes Maybach 6, Renault Trezor ve BMW Vision NEXT100 gibi resmi tasarımların yanı sıra, geçtiğimiz gün sizlerle paylaştığımız Mercedes-Benz Limuzin tasarımını oluşturan bağımsız tasarımcılar da çok özel işler ortaya koyabiliyor. Bu bağımsız tasarımcılardan birisi de Aston Martin Vision 8 konseptini geliştiren Costas Phouphoullides. Aston Martin Vantage’ın üzerinden geliştirdiği tasarım çalışmasıyla karşımıza çıkan Phouphoullides, Aston Martin’in geleneksel tasarım dilini yeni akım tasarımla yorumlamış. Vision 8 tasarımına baktığımızda klasik Aston Martin ızgarasının gerek önde gerek arkada çizgi şeklinde yer verilmiş ışıklandırmalarla tamamlandığını görüyoruz. Genel anlamdaysa ortaya göze fazlasıyla hoş gelen bir konsept çıkıyor. Otomobil tasarımcısı Costas Phouphoullides’in diğer projelerine buradan ulaşabilirsiniz.

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