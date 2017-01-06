Asus’tan fotoğraf tutkunlarına özel çift kameralı telefon: ZenFone 3 Zoom

Asus’un ilk versiyonunu olarak 2015 yılında tanıttığı ve gelişmiş kamera yetenekleriyle fotoğraf tutkunlarını hedef alan Asus ZenFone Zoom, yeni versiyonuyla dikkatleri bir kez daha üzerine çekmeyi başarıyor.

5,5 inçlik Full HD ekranla birlikte gelen cihazın ekranı Corning Gorilla Glass 5 teknolojisiyle korunuyor. Qualcomm Snapdragon 625 işlemciden güç alan cihazda 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. Ayrıca cihazın arka kısmında parmak izi okuyucuya da yer veriliyor. Yazının başında da belirttiğimiz üzere ZenFone 3 Zoom’un en büyük özelliği tabii ki kamerası. Arka kısmında çift kamera yer alan telefonun çift kamerasından bir tanesinde 12 megapiksel çözünürlüğünde IMX362 sensör kullanılıyor ve f1.7 diyafram açıklığı sunuluyor. Diğer kamera da yine 12 megapiksel çözünürlüğünde 2,3 kat optik yakınlaştırma yapabilmeyi mümkün kılıyor. TriTech+ otofokus teknolojisi, 4 eksenli optik görüntü sabitleme ve 3 eksenli elektronik görüntü sabitleme özelliğine sahip kamerada ayrıca 10 kat dijital yakınlaştırma ile birlikte toplam 12 kat yakınlaştırma yapılabiliyor.

Cihazın ön yüzünde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX214 sensör kullanılıyor. Selfie kamerasının diyafram aralığı ise f2.0. Cihazın tasarımı ise ne yazık ki özgün olmaktan bir hayli uzak. Şubat ayında satışa sunulacak olan cihazın fiyat bilgilerinin bölgesel olarak önümüzdeki dönemlerde açıklanacağı belirtiliyor.