Asus’tan oyunculara özel bütçe dostu oyun monitörü

Asus oyunculara yönelik geliştirdiği oyun monitörlerine bir yenisini daha ekledi. Asus VG245Q adını taşıyan monitör cebinden çok fazla para çıkarmak istemeyen oyunculara hitap ediyor.



Full HD çözünürlük değerine sahip olan monitör, AMD’nin FreeSync teknolojisine destek veriyor. Bu teknoloj sayesinde monitör tutukluk, kırılma ya da hareket bulanıklığı olmadan, süper akıcı bir oyun deneyimi vadediyor. 24 inçlik ekran boyutuna sahip olan monitörün en-boy oranı ise 16:9. Yüzde 72’lik renk doygunluğu sunan ve parlamaz bir yüzeyin kullanıldığı monitörün akıllı kontrast oranı Asus’un belirttiğine göre 100.000.000:1. Ficker Free teknolojisi yardımıyla uzun süren oyun oturumları boyunca gözlerin yorulmasını önlemek için titreşimi de azaltan monitörün tepki süresi ise 1 ms. HDMI, DisplayPort, D-Su, ses çıkışı ve kulaklık girişi monitörün bağlantı noktaları arasında karşımıza çıkıyor. Ayarlanabilir bir standla birlikte gelen monitörün yenileme hızı ise 75 Hz. Monitörde iki adet 2 wattlık hoparlörün yer aldığını da unutmadan söyleyelim. Oyun tutkunlarının beklentileri karşılayan özellikleri bünyesinde barındıran Asus’un en yeni monitörü çok yakında yurt dışında piyasaya sunulacak. Monitörün fiyatı açıklanmasa da Asus’a yakın kaynaklar moniörün fiyatının 200 dolar olacağını belirtiyor. ASUS VG245Q modelinin Türkiye’de ne zaman ve ne gibi bir fiyattan satışa sunulacağı ise belirsizliğini koruyor.