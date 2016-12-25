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Asus’un sevimli robotları “sahneye çıktı” [Video]

Asus Tayvan’da gerçekleştirdiği ve Zenbo robotlarını detaylarıyla tanıttığı etkinlikte izleyicilere bir de sürpriz hazırladı. Zenbo robotlardan oluşan koro, şarkı söyledi ve kareografi sergiledi.

Sevimli tasarımları ve yetenekleriyle dikkat çeken robotlar, etkinlikte Mariah Carey’in ünlü parçalarından “All I Want For Christmas Is You“yu seslendirdi. Zaman zaman eğlenceli ve sevimli görünseler de bazen attıkları donuk bakışlarla ürpertici olabilen robotların gösterisi yine de izlemeye değer. Zenbo robotların 620 ile 720 dolar arasında değişen fiyatlarla satıldığını sözlerimize ekliyor ve sizleri aşağıdaki videoyla baş başa bırakıyoruz.

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