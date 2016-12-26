Attack On Titan’ın ikinci sezon tanıtımı gün yüzüne çıktı [Video]

Attack On Titan ya da orijinal ismiyle Shingeki no Kyojin’in ikinci sezonundan ilk tanıtım sonunda izleyicilerle paylaşıldı. Yayınlanan ilk görüntülerde kahramanlarımızı yine dehşet dolu anlar bekliyor gibi görünüyor.

Son zamanların ilgi uyandıran animeleri arasında yer alan Attack on Titan aslında 2009’da Hajime Isayama tarafından yaratıldı. Ardından 2013 yılında 25 bölümlük ilk sezonuyla izleyici karşısına çıkmıştı. O zamandan beri de yeni bölümler merakla bekleniyordu. Kısa bir süre önce Shingeki no Kyojin manga serisinin 21. cildinde ikinci sezonun nisan ayında izleyici karşısına çıkacağı açıklanmıştı. Sonunda bu yeni bölümler için ilk fragman da paylaşılmış oldu.

Tanıtım anime izleyicilerinin aşina olduğu anlar ile başlıyor. Titanlar insanların güvende kalmak için ördüğü duvarları aşarak dehşet saçıyor. Üst ses de gördüğümüz anların insanlık tarihinin en kara günü olduğunu dile getiriyor. Ardından Eren, Mikasa, Armin gibi karakterleri Titanlara karşı mücadele verirken görüyoruz. Tanıtımın en dikkat çekici yanıysa daha önce görmediğimiz, devasa ve kürklü Titanlar oluyor.

Yeni sezonu nisan ayında ekrana gelecek olan Attack On Titan’dan ilk tanıtımı haberimizin girişinde bulabilirsiniz.