Audi’nin makine-insan ortaklığına yeni oyuncu; Robot işçi “KLARA” mesaiye başlıyor

Almananya’daki fabrikada üretim bandında görev yapacak olan robot işçi, gelecekteki büyük projelerin ilk temsilcilerinden.

Son teknoloji robot ve cihaz trendlerini fabrikalarına uyarlama konusunda başarılı bir süreç yürüten Audi’de oyuna yeni oyuncular dahil olmaya devam ediyor. “Akıllı fabrika” projesi kapsamında bu adımlarını gerçekleştiren Audi, geçtiğimiz şubat ayında Ingolstadt kentindeki fabrikasında, droneları otomobil üretiminde lojistik aracı olarak kullanmak için yoğun bir test süreci yürüttüğünü açıklamıştı. Proje kapsamında atılan yeni adımdaysa, son dönemde karşımıza “İnsanları işlerinden edecekler!” başlığıyla makalelere konu olan robotlar var. Drone’da olduğu gibi yine Ingolstadt’ta bulunan üretim merkezinde hayata geçirilen robot işçi, insanlar ile yan yana çalışarak araç üretimine doğrudan katkı sağlayacak.



Audi’nin KLARA adını verdiği yeni işçisi, insan-robot işbirliği adı verilen üretim modelinde arada bir koruyucu bariyer olmadan mesai arkadaşıyla sorunsuz bir şekilde yan yana çalışabiliyor. RS 5 Coupe’nin üretim bandında, karbon fiberle güçlendirilmiş polimerden üretilen tavanların takılma aşamasında görev yapacak olan KLARA, üretim durağında bulunan işinin, tavanı döner bir tabla üzerine yerleştirmesi sonrasında, 5 metreden uzun bir hat boyunca tavan üzerindeki yapıştırma safhasını gerçekleştiriyor. Adım adım ilerleyen “Akıllı Fabrika” sürecinin sonunda, Audi tesislerinin bütün üretim adımlarının dijital olarak yeniden senkronize edilmesini öngörülüyor.