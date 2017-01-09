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Audio-Technica müzik tutkunlarına özel yeni kulaklıklarını tanıttı

Ses odaklı ürünler dendiğinde akla gelen ilk firmalardan olan ve üst seviye kulaklıklarıyla adından sıkça söz ettiren Audio-Technica, CES 2017’de yeni kulaklıklarını tanıttı. 

ATH-DSR9BT ve ATH-DSR7BT olarak adlandırılan iki kulaklık, temel olarak  benzer özellikleri paylaşsa da bazı yönlerden birbirlerinden ayrılıyor. Öncelikle her iki kulaklıkta da Pure Digital Drive adı verilen bir sistem kullanılıyor. Sinyali kaynaktan aldıktan sonra bu sinyali tamamen dijital olarak koruyarak kendi sürücülerine aktarıyor ve böylece yüksek kalitede ses vadediyor. 45 mm True Motion sürücüye sahip kulaklıkta dört çekirdek ses bobini (ATH-DSR7BT modelinde tek çekirdek) bulunuyor. aptX HD, aptX, AAC ve SBC kodeklerini destekleyen kablosuz kulaklık, Bluetooth modunda 24-bit/48kHz frekansında ses çıkışı sağlıyor.

Android ve iOS cihazlarda kullanılabilen kulaklıklar, USB bağlantısıyla Windows ve Mac’te de kullanılabiliyor. Dokunmatik kontrol arayüzüne sahip cihazların daha yetenekli olan ATH-DSR9BT modeli 549 dolar fiyat etiketine sahipken diğeri ise 299 dolara raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. Audio-Technica’nın bu yeni kulaklıkları bahar aylarında kullanıcılarla buluşacak.

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