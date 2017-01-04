Balıkçılık ve su altı keşfini 4K video ile buluşturan drone: PowerRay [Video]

Gelişmiş özellikleriyle balıkçılık ve su altı keşfine yeni bir boyut getirecek olan PowerRay, büyük küçük herkesin ilgisini çekme konusunda iddialı.



Drone’lar özellikle son yıllarda hayatımızın bir parçası olma konusunda büyük bir ivme kazandı. Kişisel kullanımların yanı sıra artık Amazon gibi dünya devleri tarafından teslimat yapmak için iş hayatına da etki etmeye başlayan drone’lar için bu süreç sadece bir başlangıç. PowerEgg ve PowerBee gibi oldukça kullanışlı drone’ları üreten PowerVision, bu sefer su altı dünyasına yepyeni bir kapı aralayacak olan drone’u PowerRay ile balık tutmayı seven ve denize ilgili olan kullanıcılara farklı bir deneyim vadediyor.

Denizaltılarda da kullanılansahip olan PowerRay,su altındaki balıkları tespit ederekdesteğine sahipkamerasıyla bulgularını fotoğraflıyor vevideo kaydı alabiliyor. Tüm bu kayıtlar’lık dahili hafızasına kaydediliyor. PowerRay, fotoğrafla birlikte kullanıcıların akıllı telefonlarında bulunan Bluetooth ve Wi-Fi bağlantısı üzerinden su altındaki balıkların konumu ve suyun sıcaklığı gibi bilgileri de anlık olarak gönderebiliyor. Aynı zamanda sahip olduğu sonar sistemi ve tespit yeteneğiyle balıkların yakalanması için en uygun noktaya konumlanarak, yemin oraya iletilmesini sağlıyor. Cihaz balıkların dikkatini çekmek için mavi renk ışık kullanıyor. PowerRay’in VR desteğiyle sanal gerçeklik gözlüklerinde denizin uçsuz bucaksız dünyasına dahil olmanın mümkün kılındığını da belirtmekte fayda var. Peki, gerek keşif amaçlı gerek balık tutmak için bu kadar önemli özelliklerle donatılmış PowerRay’in sınırları ne kadar geniş?



Öncelikle kullanım süresinden başlayalım; PowerVision ekibi, PowerRay’in aktif olarak kullanıldığında dört saate kadar pil ömrü olduğunu belirtiyor. Standart olarak satın alınan ekipmanıyla yaklaşık 30 metrelik bir dalış mesafesine sahip olan PowerRay sonar sistemiyle 40 metreye kadar takip mesafesini artırabiliyor. Standart donanımlı ağırlığı yaklaşık 3,5 kg olan su altı drone’unun, ekstra donanımlarla birlikte toplam ağırlığıysa 5,5 kg‘a kadar artabiliyor. Denize ilgisi olsun olmasın tüm kullanıcıların ilgisini çekme potansiyeline sahip olan PowerRay’in fiyatıyla henüz bir açıklama bulunmuyor.