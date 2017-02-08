BeatsX kablosuz kulaklıklar çok yakında Türkiye’de

Piyasaya çıkışı tam bir yılan hikayesine dönen BeatsX kulaklıklar çok yakında dünya genelinde satışa sunuluyor. The Verge’ün Apple’dan elde ettiği bilgiye göre kablosuz kulaklık 10 Şubat’ta müzik tutkunlarının beğenisine sunulacak. İlk etapta beyaz ve siyah renk seçenekleriyle piyasada olacak kulaklığında daha sonrasında mavi ve gri renk seçenekleri de yer alacak.

Amerika’da 149,95 dolardan Türkiye’de 699 TL’den satışa sunulacak BeatsX, AirPods kulaklıklarda olduğu gibi W1 çipini bünyesinde barındırıyor. Bu çip sayesinde tüm Apple ürünleriyle hızlı bir şekilde bağlantı kurabilen kulaklık, 8 saate varan bir kullanım imkanı sunuyor. Fast Fuel özelliği sayesinde kulaklığı 5 dakika şarj ettiğinizde kulaklıkta 2 saat boyunca müzik dinleyebiliyorsunuz. Beats’in Flex-Form olarak belirttiği kablo kullanıcılara gün boyu rahat bir kullanım ve taşıma kolaylığı vadediyor. Kulaklık ucu seçenekleri kulaklığınızı kişiselleştirme olanağı sunuyor. Ayrıca yerine tam oturan kanat ucu seçenekleri ile kulaklığınızı kulağınıza daha kolay sabitlemek de mümkün. Üç boyutlu bir dinleme deneyimi için üstün şekilde geliştirilmiş ses yalıtımına sahip olan kulaklık, doğal ve net bir ses üretiyor. Akustik tasarımı ise pek çok müzik türünde en doğal tonlamayı sağlamak için net bir tiz tepkisi ve distorsiyonsuz bas sağlıyor. Bluetooth destekli kulaklığı çok yakında buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.