Ben Affleck, Batman açıklamasıyla endişe uyandırdı

Ben Affleck hem kamera önünde hem de kamera arkasında çalışacağı Batman filmine dair enteresan bir açıklamada bulundu. Ben Affleck’in açıklama bir yandan güvence verirken, diğer yandan izleyicileri endişelendirdi.



Daha önce Ben Affleck ve Joe Manganiello çekimlerin 2017’nin bahar aylarında başlayacağını dile getirmişti. Ancak son yapılan açıklamalara bakılırsa hem çekim hem de vizyon tarihinde ertelenme yaşanabilir. The Guardian‘a konuşan ünlü oyuncu “Senaryo da dahil olmak üzere henüz kesinleşmiş hiçbir şey yok. Eğer her şey şahane olduğunu düşündüğüm bir şekilde bir araya gelmezse çekimler başlamayacak.” sözlerini sarf etti. Affleck daha önce de dünyadaki hiçbir paranın kendisine vasat bir Batman filmi çektirmeye yetmeyeceğini dile getirmişti.

Ben Affleck’in yönetmenliğini de üstleneceği filme kendini bu denli adamış görünmesi çizgi roman hayranlarını oldukça memnun ediyor. Ancak bu özenli çalışma beraberinde ertelenmeleri de getirecek gibi görünüyor. Eğer senaryo bekleneni veremezse solo Batman filmini 2018‘de seyredemeyeceğiz. Elbette vasat bir Batman filmi izlemektense, beklemek daha akıl karı görünüyor.Batman v Superman ve Suicide Squad‘ın ardından Warner Bros.’un kötü bir filmle izleyici karşısına çıkma lüksü bulunmuyor.