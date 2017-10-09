Ben Affleck’in “çocukluk hayali” gerçek oldu

Ben Affleck ilk kez Batman v Superman: Dawn of Justice filmiyle beyaz perdede Batman olarak boy gösterdi. Görünen o ki bu filmle birlikte Ben Affleck‘in çocukluk hayali de gerçeğe dönüşmüş oldu.

Hatırlayacağınız üzere Batman’e hayat vermek üzere Ben Affleck’in seçildiği açıklandığında bu tercih pek çok tartışmanın fitilini ateşlemişti. Batman v Superman: Dawn of Justice vizyona girdiğinde ise eleştirilerin yanında izleyiciler Affleck’in performansından övgüyle bahsetmeye başladı. Bruce Wayne ve Batman dengesini kurmayı başaran oyuncu yakında Justice League ile karşımıza çıkacak. Yakın gelecekte ise The Batman ile solo maceralara şahit olacağız. Fakat görünen o ki Ben Affleck’in çocukluk hayali çoktan gerçek olmuş!

Sevilen oyuncu geçtiğimiz günlerde Geek Magazine‘in kendisiyle gerçekleştirdiği röportajda konuştu. Kara Şövalye rolünü üstlenmenin kendisi için ne kadar önemli olduğunu ise şu sözlerle ifade etti:

“Batman’a hayat vermek benim çocukluk hayalimin gerçekleşmesi gibi bir şeydi. Batman’i Justice League üyeleriyle canlandırmak… İnsan bununla ilgili ne diyebilir ki? Arkadaşlarla sette kostümlerimizi ilk denediğimizde öylece durup birbirimize baktık. Bunun hepimiz için büyük bir an olduğu açıkça anlaşılıyordu.”

Doğrusu onun bu sözleri bizleri 17 Kasım‘da vizyona girecek olan Justice League için daha da heyecanlandırıyor.