Ben Affleck’li The Batman gerçeğini aratmayan hayran yapımı posteriyle karşımızda

Çizgi roman sevenler büyük bir heyecanla başrolünde Ben Affleck’in yer alacağı The Batman filmini bekliyor. Bu süreç hayranlar tarafından hazırlanan başarılı çalışmalara da sahne oluyor.

Çizgi roman tarihinin en popüler karakterlerinden biri olan Batman şimdiye kadar birçok başarılı isim tarafından canlandırıldı. Bu ikonik rolü son olarak Ben Affleck devraldı. İlk kez Batman v Superman: Dawn of Justice ile izleyici karşısına çıkan kahramanımız yakında bir kez daha kendi filmine kavuşacak. Yönetmenliğini Matt Reeves‘in üstleneceği bu film şimdiye kadar hep olumsuz gelişmelerle gündeme geldi. Önce Ben Affleck yönetmenlikten çekildi. Ardından senaryonun bir kez daha yazılacağı gündeme geldi. Tüm bu dalgalanmaların ardından bir süredir The Batman cephesinde sessizlik hakim. Bu da işlerin yolunda gittiği şeklinde yorumlanıyor.

Joe Manganiello, Jeremy Irons ve J.K. Simmons gibi isimlerin de rol alacağı The Batman’in ne konusu açıklandı, ne de filmden resmi bir görsel paylaşıldı. Fakat tüm bunlar Batman hayranlarını durdurmaya yetmedi. Reddit’te TheAdventurousWriter tarafından paylaşılan poster Ben Affleck’in Batman’ine odaklanıyor. Karanlık bir havaya sahip olacağı düşünülen The Batman’e fazlasıyla uyuyor. Fakat posterdeki 2018 ibaresinin pek de gerçekçi olmadığını düşünmeden edemiyoruz.

Senaryonun tamamlanması, çekimler ve prodüksiyon çalışmaları derken The Batman’in ancak 2019 yılında vizyona girebileceği düşünülüyor.