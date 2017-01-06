Bentley tarihinin en güçlüsüyle tanışın: 2017 Continental GT Supersports [Video]

Bentley‘in geliştirme sürecini tamamladığı ve merakla beklenen modeli Continental GT Supersports, marka tarihinin en güçlüsü olarak karşımıza çıktı.

Eylül ayının başında tarihinin en hızlı modeli Flying Spur W12 S ile karşımıza çıkan İngiltere’nin hızlı çocukları, bugün Continental ailesinin merakla beklenen modeli GT Supersports‘u sahneye çıkarıyor. Rakiplerinin gün geçtikçe güçlenen elleri karşısında adımlarını doğru atması gereken üreticilerden biri olan Bentley’in dersine iyi çalıştığını ve Continental GT Supersports ile tarihinin en güçlü modelini üreterek anlamlı bir hamle yaptığını görüyoruz.



Continental GT Supersports’un teknik verilerine baktığımızda “güçlü” derken ne demek istediğimiz daha net anlaşılıyor. Bir önceki jenerasyona göre 79 beygir ve yaklaşık 210 Nm torkla daha güçlü yapıda olan yeni Conti GT Supersort’ta Bentley’in karakteristik 6.0 litre hacimli W12 motoru görev yapıyor. Yapılan performans geliştirmeleriyle artık 700 beygir güç ve 1017 Nm tork üretir hale gelen bu motor, dört tekerlekten çekiş altyapısına sahip 2.3 tonluk canavarın 0’dan 100’e 3,4 saniyede erişmesi için tam performansla çalışıyor. Direksiyonun başına geçip limitleri test etmek istediğinizdeyse yeni Conti GT Supersport sizleri saatte 336 kmlik maksimum sürat ile selamlıyor. Bentley, Convertible versiyonunsa sadece 0,3 saniye daha yavaş bir değerle 0’dan 100’e 3,7 saniyede erişebildiğinin bilgisini paylaştı



“Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir.” Ünlü filozof Heraklitos’un M.Ö söylediği bu sözün ibarelerini 2017 Conti GT Supersport’ta da görmek mümkün. Bentley yeni seride mekanik geliştirmelerin yanı sıra, araca ağırlık kazanımı sağlayan değişimler yapmayı ihmal etmemiş. Ön ve arka tampon başta olmak üzere donanımsal ögelerde de yeniliğe giden Bentley, 21 inç büyüklüğündeki yeni jantlarla 20, titanyum egzozlarla 5 toplamdaysa 25 kglık bir ağırlık kazanımı elde ediyor. Ön ve arka ışıklandırmalarda da makyajlamaya giden Bentley, arka difizörde karbon fiber alaşıma yer veriyor. Bentley, 2017 Continental GT Supersport’un fiyatıyla alakalı açıklamada bulunmazken serinin günümüzde sunulan modellerden ortalama 50 bin sterlin farkla 212.500 sterlin‘lik bir rakamda satışa sunulması bekleniyor.

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