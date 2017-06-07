“Beşinci ulaşım yolu” Hyperloop One’ın muhtemel Avrupa rotası açıklandı [Video]

İlk olarak Birleşik Arap Emirlikleri’nde hizmete sunulması beklenen projenin Avrupa ayağı resmiyet kazandı.

Günümüzün dahileri arasında yer alan Elon Musk tarafından ilk olarak 2013 yılında projelendirilen ve beşinci ulaşım yolu olarak nitelendirilen Hyperloop One ile resmi tanışmamızı Kasım 2016’da yapmıştık. Özel tüneller içerisinde, maksimum 1.000 km/s gibi ciddi hız değerlerine erişebilen podlar vasıtasıyla ulaşımı sağlanacak olan projenin resmi tanımında podların varış noktalarının ardından tünellerin dışına çıkararak belirlenen destinasyona kadar gidebileceğini de öğrenmiştik. İlk olarak Dubai-Abu Dabi arasında hayata geçirilecek olan ve aynı zamanda Las Vegas’ta da bir ayağı süren projeyle ilgili bugün önemli bir açıklama geldi.

Tanıtıldığı günden itibaren küresel kullanımıyla alakalı da soruları beraberinde getiren ve günümüze kadar konuyla ilgili herhangi bir paylaşım yapmayan Hyperloop One yetkilileri bugünüzerinde yer alacak muhtemel dokuz rotanın planlarını paylaştı. Açıklanan rotalara baktığımızdavegibi ülkelerin plana dahil olduğunu görüyoruz. Gerçekleştirilecek inşa işlemlerinin ardından Fransa’nınile İtalya’nınadaları arasındaki 451 kilometrelik mesafe, Talin (Estonya) ile Helsinki (Finlandiya) arası, Madrid (İspanya) ile Tanca (Fas) arasıysakat edilebilir hale geliyor. Ülkeler arasının dışında Polonya, Almanya, Hollanda, İngiltere (Birleşik Krallık) gibi yerleri kapsayan bölgelerde Hypeerloop One’ı göreceğiz. Bu yıl içerisinde Birleşik Arap Emirlikleri’nde test sürüşlerine başlamayı hedefleyen Hyperloop One ekibinin Avrupa ayağıyla ilgili adımı ne zaman atacağını önümüzdeki süreç göstercek.

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