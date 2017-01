Beyni geliştiren en iyi satranç uygulamaları

Satranca düşkün olanlar ve satranç oynamayı öğrenmek isteyenler için gerek yapay zekaya gerek bir kullanıcıya karşı oynanan oyunlar arasında seçim yapmak zaman zaman zor olabiliyor. Böyle zamanlarda zekayı parlatacak, aklı biraz zorlayacak, strateji yeteneklerinizi geliştirecek satranç oyunlarını sizin için derledik.



“Kralların oyunu” olarak da bilinen satranç süphesiz beyni en çok geliştiren ve çalıştıran oyunlardan. Orta çağda soylular ve krallar tarafından oynanan bu oyunda strateji ve karşıdakinin hamlelerini tahmin ederek ilerleme gibi adımlar zihnin aynı anda pek çok durumu bir arada değerlendirmesini sağlıyor. Ancak satrancın tek artısı hızlı ve etkili düşünme değil. Üzerinde pek çok araştırma yapılan satranç oyununun IQ’yu artırdığına inanılıyor. Aynı zamanda beyin bir kas gibi çalıştığı için, satranç ile beyni sürekli çalıştırmak Alzheimer hastalığına yakalanma riskini düşürüyor. Yapılan araştırmalara göre beynin her iki tarafını da çalıştıran satranç şüphesiz beyniniz için pozitif bir masaüstü sporu. Beynin her iki tarafını da çalıştırdığı için beynin sağ lobunun gelişmesi yaratıcılığı artırıyor. Daha güçlü bir hafızaya sahip olmak da bu sporun artılarından. Elbette zor durumlarla baş başa kaldığınız satranç tahtası ister istemez problem çözme yeteneklerinizi de artırıyor. Amerika, Rusya ve Çin başta olmak üzere pek çok ülkede yapılan araştırmalar düzenli satranç oynayan insanların çok daha keskin bir konsantrasyona sahip olduğunu gösteriyor. Uzun lafın kısası satranç hem beyninize hem de sağlığınıza fazlasıyla iyi gelen bir spor olarak öne çıkıyor. O halde oynamak için ne bekliyorsunuz?

Chess Free

Android kullanıcıları arasında bir hayli popüler olan Chess Free 12 oynanabilir seviyeden oluşuyor. Başlangıç seviyesinde olan kullanıcılar için öne çıkan oyunda seviye atladıkça oyun da zorlaşıyor. Üçüncü seviyeden sonra yapay zekanın düşünce sistemini de görebilir, buna göre taktiklerinizi geliştirebilir ve gerçek rakiplerle karşılaştığınızda daha gelişmiş bir oyun sergileyebilirsiniz. Arkadaşlarınıza karşı oynayabileceğiniz Chess Free, oyunu bitirdiğinizde yeniden gözden geçirmenizi de mümkün kılıyor. Satranca yeni yeni merak saldıysanız bir bakın deriz. Ne yazık ki sadece Android platformunda olan oyunu ücretsiz olarak buradan indirebilirsiniz.

iChess

Hem Android hem de iOS uyumluluğu sunan iChess, gerçek turnuva oyunlarında alınma 100’den fazla çevrim dışı bulmacayı cebinize getiriyor. Üç farklı zorluk seviyesine sahip olan oyunu internetsiz kaldığınız metro yolculuklarında oynayabilirsiniz. Farklı tipte bulmacaları barındıran oyun alıştırma yapmanın en ideal yollarından biri. Bulmacaları çözdükten sonra yeniden gözden geçirmek de mümkün. iChess’in oyun içi satış yaptığını da belirtelim. Oyunun Android versiyonunu buradan, iOS versiyonunu da buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

lichess

Satranç tutkunları için geliştirilen lichess açık kaynak kodlu bir uygulama olmasıyla öne çıkıyor. iOS ve Android uyumluluğu sunan lichess, pek çok bulmaca ile alıştırma yapmanızı sağlamanın yanı sıra diğer oyunculara da meydan okumayı mümkün kılıyor. Oyun istatistiklerinizi görüntüleyebileceğiniz uygulamada yapay zekaya karşı da oynayabilirsiniz. Çevrim içi ve çevrim dışı oyun modları sunan lichess, hem pratik yapmak hem de diğer oyunculara karşı oynamak isteyenler için öne çıkan oyunlardan. lichess’in iOS versiyonunu buradan, Android versiyonunu ise buradan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Play Magnus – Chess

iOS ve Android uyumluluğu gösteren başka bir satranç uygulaması olan Play Magnus‘u diğerlerinden ayıran şey satranç yeteneklerinizi Dünya Şampiyonu’na karşı sergiliyor olmanız. Magnus Carlsen’ın oynayışına göre ayarlanmış satranç oyununda rakibiniz pek bir dişli. Uygulama aynı zamanda Magnus Carlsen ile ilgili haberler, Magnus Carlsen tarafından onaylı satranç eğitimi, Magnus Carlsen’ın yer aldığı videolar gibi farklı içerikler de sunuyor. Dişli satranç tutkunlarına hitap eden uygulamanın iOS versiyonunu buradan, Android versiyonunu ise buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Chess.com

Satrancı illa mobil cihazınız üzerinden oynamanıza gerek yok. PC ve Mac üzerinden oynamayı tercih ediyorsanız chess.com size ihtiyacınız olan platformu sunuyor. Türkçe dil desteği de bulunan sitede 15 milyondan fazla üyeyle beraber satranç oynama keyfine erişebilirsiniz. Video derslerin de yer aldığı chess.com’da satranç oynamayı da öğrenebilirsiniz. Bir de puan tablosu bulunan sitenin müptelası olmanız işten bile değil. Bir an önce oyuna başlayıp beyninizi zorlayacak satranç oyunlarıyla buluşmak için buraya tıklamanız yeterli.

My Chess Puzzles

Türk geliştiriciler tarafından hazırlanan My Chess Puzzles, 10 binin üstünde satranç problemiyle sizi satranca ısıtacak uygulamalardan. İki hamlede bitirebileceğiniz oyunlardan 10 hamleye varan oyunlara kadar pek çok bulmaca barındıran My Chess Puzzles’ta yapay zekaya karşı oynuyorsunuz. Ayrıca oyunda diğer oyunculara karşı da oynamak mümkün. Her çözdüğünüz bulmaca için 10 puan alarak puan tablosunun zirvesine oturabilirsiniz. iOS ve Android uyumluluğu sunan oyunu sırasıyla ilgili platformlara indirmek için buraya ve buraya tıklayabilirsiniz.

BONUS: Facebook Messenger

Evet, yanlış okumadınız. Aslında satranç oynamak için öyle çok da uzaklara gitmenize gerek yok. Facebook, Messenger uygulaması aracılığıyla arkadaşlarınızla satranç oynama keyfine erişmenizi sağlıyor. Tek yapmanız gereken oynamak istediğiniz arkadaşınızın sohbet penceresini açıp “@fbchess play” yazmak. Daha sonra piyonlarınızı isimleri ve gitmesini istediğiniz bölüme göre kodlayarak hareket ettirebilirsiniz. Örneğin piyonu E4’e hareket ettirmek için yazmanız gereken şey “@fbchess Pe4”. Şah için K, Vezir için Q, Fil için B, At için K, Kale içinse R’yi kullanabilirsiniz.