Bilek hareketleriyle kontrol edilebilen akıllı otomobil [Video]

UltiGesture ekibini geliştirdiği akıllı araba bileklik üzerinden kontrol ünitesiyle yepyeni bir kullanıcı deneyiminin kapılarını aralıyor.



Uzaktan kumandalı arabalar özellikle erkekler için yaş gözetmeksizin favoriler arasından asla çıkmayan oyuncaklar arasındadır. Bir dönem kablo bağlantısı üzerinden kumandadan kontrol edilen bu oyuncaklar teknolojinin gelişmesiyle kablosuz olarak artık bambaşka bir düzeyde. Profesyonel yarış etkinlikleri bile düzenlenen uzaktan kumandalı arabalar için geliştirilen yeni proje bu segmentteki tüm alışkanları değiştirecek gibi gözüküyor. Henüz bir Kickstarter projesi olan uzaktan kumandalı akıllı otomobil projesi seri üretime geçmek için meraklılarının desteğini bekliyor.



Kumanda üzerinden geleneksel olarak süre gelen kontrol sistemini geliştirilen bilek hareketleriye yürüten UltiGesture ekibi bu sayede çok daha gerçekçi bir kullanıcı deneyimini hedefliyor. Ekibin geliştirdiği aracın özelliklerine baktığımız zaman 20 metre uzaklık menzili ve saatte 20 kilometrelik maksimum sürat değerlerini görüyoruz. 20 metrelik kontrol menzili şimdilik eksi olarak gözükse de araçta kullanılan 7,4V 500 mAh‘lık bataryanın sunduğu 30 dakikalık menzil ilk aşama için daha kabul edilebilir bir değer olarak karşımıza çıkıyor. Tam performansta 30 dakika kullanım vadeden bataryalarıysa 2 ile 3 saat arasında şarj etmek mümkün. Halihazırda bileklik-araba ve mobil platformlar için özel olarak geliştirilmiş uygulamayı 89 dolardan satışa sunan ekip 30 bin dolarlık desteği elde ederse projesi seri üretime geçirmeyi planlıyor. Dilerseniz siz de buradan proje destek verebilirsiniz.

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