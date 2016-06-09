Bilgisayarınızın sanal gerçekliğe uyumluluğunu test edin [Rehber]

Sanal gerçeklik deneyimi oldukça etkileyici ve eğlenceli. Fakat bu deneyimi yaşamadan önce evinizdeki donanımın yeterli olup olmadığını öğrenmeniz gerekiyor. PC ile çalışan HTC Vive ve Oculus Rift de bunu öğrenmenizi sağlayan programlarla hayatı kolaylaştırıyor.

Bilgisayarım Oculus Rift uyumlu mu?

Evdeki hesabın çarşıya uymasını sağlamak çok zor değil. HTC Vive incelememizde de bahsettiğimiz gibi sanal gerçeklik cihazları güçlü konfigürasyona sahip PC’lere ihtiyaç duyuyor. Oculus Rift, bilgisayarınızı test etmeniz için özel bir programı indirmeye sunmuş durumda. Programı buradan indirdikten sonra bilgisayarınıza kurup çalıştırmanız yeterli.



Sonrasında uygulama bilgisayarınızın donanımını inceleyerek yeterli grafik işlemciye sahip olup olmadığınızı, CPU, RAM ve hatta sahip olduğunuz USB girişlerinin yeterliliğine kadar bildiriyor. Eğer bilgisayarınız yeterli özelliklere sahip değilse nelere ihtiyacınız olduğunu da söylüyor. Böylelikle bilgisayarınızda güncellemeniz gereken donanım parçasını öğrenebiliyorsunuz.

Bilgisayarım HTC Vive uyumlu mu?

HTC Vive içinse Steam üzerinden SteamVR performans testi uygulamasını indirmeniz gerekiyor. SteamVR performans testi Oculus Rift’e kıyasla daha farklı çalışıyor. Bilgisayarda benchmark çalıştıran uygulama bilgisayarın sanal gerçeklik içeriklerini 90 fps’de oynatabiliyor mu ve önerilen grafik kalitesinde çalışabiliyor mu bunlara bakıyor.



Oculus gibi hangi donanım kısmının eksik kaldığını söylemiyor ancak genel bir yorum yaparak oyunlardan alacağınız kaliteyi belirtiyor. Uygulamayı buradan indirebilirsiniz.

HTC Vive ve Oculus Rift’in sistem gereksinimleri ise neredeyse birebir. Sistem gereksinimlerine haberin devamından ulaşabilirsiniz. Ancak dizüstü kullanıcılarının sistem gereksinimlerini incelerken dikkatli olmasında fayda var. NVIDIA’nin dizüstü bilgisayarlarda kullandığı M kodlu grafik kartları PC’lerde kullanılanlara kıyasla daha düşük performans sunuyor. Yani GTX 970’ten aldığınız performansı GTX 970M’den alamayabilirsiniz. Tabii PC grafik kartlarını kullanan dizüstü bilgisayarlar da mevcut. Örneğin MSI’ın sanal gerçekliğe hazır dizüstü bilgisayarlarında GTX 980 grafik kartı bulunuyor.

Ayrıca yeni bir bilgisayar alacaksanız ve bilgisayar toplamak istemiyorsanız Oculus Rift ve HTC Vive’ın resmi sitesinde sanal gerçeklik uyumlu bilgisayarların bir listesi bulunuyor. Oculus Rift’le uyulmlu bilgisayar listesine buradan, HTC Vive uyumlulara ise buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca NVIDIA’nın da hazırladığı benzer listeye buradan ulaşabilirsiniz.

Minimum sistem gereksinimleri

Grafik kartı

• NVIDIA GeForce GTX 970 ya da AMD Radeon R9 290

CPU

• Intel i5-4590 (Oculus Rift), Intel i5-4590 ya da AMD FX 8350 (HTC Vive)

(AMD’nin işlemcisinin Oculus Rift ile çalışması oldukça mutemel ancak Oculus özellikle belirtmiyor.)

RAM

• 8 GB (Oculus Rift), 4 GB (HTC Vive)

Video Output

• HDMI 1.3 (Oculus Rift), HDMI 1.4 ya da DisplayPort 1.2 (HTC Vive)

USB girişleri

• 3 USB 3.0 girişi ve 1 USB 2.0 girişi (Oculus Rift), HTC Vive için sadece 1 USB 2.0 girişi yeterli

İşletim sistemi

• Windows 7 (Service Pack 1’le beraber. Oculus Rift 64-bit versiyonu destekliyor sadece)