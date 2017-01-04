Bilim insanları onayladı; insan vücudunda yeni bir organ keşfedildi: Mezenter

Yapılan keşif sayesinde sindirim sisteminin bir bölümü bir organ olarak yeniden sınıflandırdı. Bu keşifle birlikte insan vücudundaki organ sayısı 79’a yükseldi.



Keşfi yapılan yeni organ mezenter (bağırsak askısı) olarak isimlendiriliyor. Bağırsakları karına bağlayan mezenter, bugüne kadar parçalı bir yapı olarak düşünülüyordu. İlk olarak İrlandalı Cerrahi Profesörü J. Calvin Coffey, mezenterin tek parçadan oluşan sürekli bir yapı olduğunu keşfetti.

The Lancet Gastroenterology & Hepatology dergisinde yayınlanan bir makalede, Profesör Coffey, mezenterin bir organ olarak sınıflandırılmasına dair kanıtları bir araya getirdi. Sindirim sisteminde olan bu organ halihazırda görünür haldeydi ancak farklı bir yapı olduğu ilk defa literatüre geçmiş oldu. Mezenter olarak isimlendirilen organın henüz işleviyle ilgili detaylı bilgi bulunmuyor.



Dünyanın önde gelen tıp ders kitaplarından Grey’s Anatomy’de güncelleme yapılmasını isteyen Profesör Coffey’nin araştırmasının ardından; tıp öğrencileri, bu yıl mezenterleri sürekli bir organ olarak öğrenmişlerdi.