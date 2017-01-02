Bill & Melinda Gates Vakfı’ndan HIV’yi önleyen implanta 140 milyon dolarlık bağış

Bill Gates Microsoft’un kurucu ortağı bir milyarder olmanın yanı sıra aynı zamanda “tam zamanlı” bir hayırsever. Bill & Melinda Gates Vakfı‘nın gerçekleştirdiği çalışmaların mottosu ise tüm canlıların eşit değere sahip olduğu. Aynı mottoda hareket eden Gates Vakfı’nın şimdiki hedefinde ise HIV var.

Gates Vakfı‘nın geçmiş çalışmalarına bir yenisi daha ekleniyor. HIV’e karşı bir önlem olarak üretilen özel bir teknik için 140 milyon dolar yatırımda bulunan vakıf, hastalığa savaş açmış durumda. Bu teknik “temas öncesi profilaksi” (pre-exposure prophylaxis) olarak biliniyor. Kullanıcıların düzenli aralıklarla ilaç almasına gerek kalmadan HIV’ye yakalanma riskini büyük oranda düşürüyor. Bu anti-HIV tekniği vücuda 6 ya da 12 aylık dizimlerle ilaç enjekte ediyor. Böylelikle her gün ilaç almak yerine yılda bir kez bu tekniği uygulatmak yetiyor. Deri altına yerleştirilecek bu implantın uygulamaya konmasına ise şimdilik en az bir yıl var. Uygulamanın detaylarına ilişkin bilgiye Intarcia‘nın basın açıklamasından erişebilirsiniz.