Bir insanın katlanabileceği en şiddetli fiziksel ağrılar [Video]

Ağrının pek çok farklı çeşidi mevcut. Ancak bir insanın fiziksel olarak yaşayabileceği en acı verici olayları merak ediyorsanız sizi böyle alalım.

The Infographics Show, hazırladığı 7 dakikalık videoda, insanlara fiziksel olarak acı çektirecek durumları sıralamış. Önce acının ne olduğunu ve vücudun acıya tepkisinin nasıl olduğunu anlatan ekip, insanların vücudunun belli bir acı eşiğini geçtikten sonra “kendini kapattığını” belirtiyor. Acıdan bayılma durumuna geçen vücut sizi ağrıdan uzaklaştırıyor ve daha iyi sayılabilecek bir duruma kadar tabiri caizse uyutuyor. En çok acı veren durumlar ise oldukça değişkenlik gösteriyor. Kimine göre en acı verici fiziksel deneyim çocuk doğurmakken, ona yetişen hatta geçen bazı fiziksel rahatsızlıklar da olabilir.

Bunlardan biri elbette yanma. Ancak videoda da belirtildiği üzere bu eyleme maruz kalmış hastalar esas acı verici olan şeyin yanma anında değil tedavi sırasında gerçekleştiğini belirtiyor. Bir diğer acı verici durum ise bullet ant olarak bilinen karıncaların sokması. En acılı böcek sokma vakası olarak tanımlanan bu durum, kendinizi korumak isteyeceğiniz cinsten. Listede zona, tetanoz (ileri seviye), böbrek taşı, kaburga kemiği kırığı ve intihar baş ağrısı olarak da bilinen küme baş ağrısı yer alıyor. Videonun tamamına haberin üstünden ulaşabilirsiniz.