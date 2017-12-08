Bisiklet dünyasının ikonu BMX’in elektrikli ve katlanır örneğiyle tanışın: Billy ebike [Video]

Henüz girişim niteliğinde bir ekip tarafından hayata geçirilen Billy ebike, seri üretime geçmek için meraklılarının desteklerini bekliyor.

Artık kendi sınıflarını oluşturmaya başlayan elektrikli bisiklet örneklerinin bu zamana kadar farklı yeteneklerine şahit olduk. Dağ, yarış ve hibrit bisikletleri üzerine şekillenen bu modellerle birlikte adlarını duyduğumuz, henüz girişim aşamasındaki markalar işin yakın dönemde hangi seviyeye gelebileceğini bizlere bir kez daha gösterdi. Kickstarter projeleri arasından üretim aşamasına geçen bu modellerden biri olmak içinse artık yeni bir aday var. Genellikle akrobasi meraklılarının yaptığı gösterilerle akıllarımıza kazınan BMX‘ler ilk elektrikli örneklerinden birisine kavuşuyor. 55 bin dolarlık destek hedefiyle karşımıza çıkan Billy ebike, ikonik BMX tasarımının yanında oldukça iddialı teknik değerlere sahip.

Tek seferde 66 kilometrelik menzil

Üzerinde 500 watt‘lık elektrik motoruyla gelen model, markanın iddiasına göre BMX geleneğini motocross performansıyla bir araya getiriyor. Ekibin paylaştığı teknik verilere göre bu motor, bisikleti maksimum 32 km/s hıza çıkartabiliyor. Batarya kısmında Samsung tarafından geliştirilmiş 13,6 Ah‘lık lityum-iyon ünitenin kullanıldığı bisiklet tek seferde 66 kilometrelik menzil kat edebiliyor. Bu değerin günlük kullanım içi hiç de fena olmadığının altını çizmeden de geçmeyelim. Billy ebike’ı en anlamlı kılan parçalarından bir tanesi de tamamen alüminyumdan olan gövdesinin katlanabilir yapıda olması. Toplam ağırlık kısmında 24 kilogramlık bir değeri bulunan modelde 20 inç‘lik jantlar standart olarak sunuluyor. Halihazırda 20 bin dolara yakın destek almayı başaran Billy ebike’a dilerseniz siz de buradan ulaşarak yardımcı olabilirsiniz.

Video