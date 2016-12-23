BMW 8 Serisi Convertible testte yakalandı

BMW’nin merakla beklenen amiral gemisi 8 Serisi, yollarda boy göstermeye başladı.

Proje aşamasına geçtiğinden beri sizlerle tüm gelişmelerini paylaşmaya çalıştığımız BMW 8 Serisi‘ni artık kağıt üzerinden kurtarma zamanı. Geçtiğimiz süreçte sadece üzerine geliştirilen konsept tasarım çalışmalarıyla karşımıza çıkan 8 Serisi’nin standart versiyonlarda, 825, 830, 835, 845, 850 kodlarıyla sunulurken M departmanının geliştireceği modeller M850 ve M8 koduyla karşımıza çıkması da kesinleşti.

İlk adımda ortaya çıkan coupe tasarıma ek olarak, convertible ve grand tourer olarak da kullanıcılara sunulması beklenen model için artık beklentilerin somut sonuçları karşımızda duruyor. Berlin’de yapılan test sürüşü sırasında kameralara yakalan 8 Serisi Convertible, yeni jenerasyonun gerçekçi boyutları hakkında bizlere ilk bilgileri de veriyor. BMW 8 Serisi’nin iki kapı coupe versiyonun‘in son çeyreğinde satışa sunulması beklenirken convertible versiyonu için beklenen tarih