BMW’nin dünyada bir ilk olarak tanıttığı model motosiklet tutkunlarını ikiye böldü

BMW’nin uzun yol deneyimine yeni bir boyut getiren serisin R 1200 GS, xDrive Hybrid modeliyle birlikte motosiklet tarihinde yepyeni bir dönemin sayfasını açıyor.

Adventure serisiyle uzun yol motosiklet deneyimini son teknolojisiyle kullanıcılarla buluşturan BMW Motorrad, bu yıl içerisinde tarihinde ilk olacak bir projeye imza atmaya hazırlanıyor. R1200GS serisinin yeni versiyonu için geliştirme çalışmalarını yürüten ekip bu yılki jenerasyonda içten yanmalı motorun yanına elektrik motorunu dahil ederek kullanıcı deneyimini yepyeni bir boyuta taşımayı hedefliyor. Toplamda 170 beygir güç ve 125 Nm tork değerine sahip olan yeni nesil R1200GS, hibrit motor teknolojisinin yanı sıra iki tekerlekten çekiş altyapısı da beraberinde “götürürken bu özelliği motosikleti, “hibrit teknolojisine ve iki tekerlekten çekiş altyapısına sahip ilk model” yapıyor. Motosiklete eklenecek olan batarya ve elektrik motoruna rağmen hibrit versiyonun standart R1200GS’den daha ağır olmayacağını ifade eden BMW yetkililerin modelden beklentisi ise oldukça yüksek.



Motosikletin ön tekerleğine konumlandırılacak olan elektrik motorunun 45 beygir güç ürettiği açıklanırken bu motorun ön tarafa entegre edilmesi için fren sistemindeki bir diskten vazgeçilecek. Fren sisteminden eksilen disk ile birlikte 2,9 kilogramlık bir ağırlık kazanımı sağlandığını ifade eden BMW, açığı elektrik motorunun rejeneratif fren yapısıyla kapatmayı planlanlanıyor. Motosiklete eklenecek olan elektrik motorunun en önemli artılarından birisi de çekiş kontrol sistemine sahip olması. Bu sistemin kullanıcının zeminden yaşanacak kopmaların önüne geçilmesi anlamında hayati önem arz ettiğinin de altını çizmemiz gerekiyor. i departmanı tarafından geliştirilen bataryaların menzil değeriyle ilgili henüz bir bilgi paylaşmayan yetkililer, modelin satışına “uygun gördükleri bir gün” başlamayı hedefliyor.

Buraya kadar bazı şeyler normal(!) gözükse de iki tekerlekten çekiş altyapısının -56 derece soğukta ve karın 1,25 metre altında bile aktif olarak çalışabiliyor olması şüphelerimizi biraz daha artırıyor. BMW R 1200 GS xDrive Hybrid’in hayal edilen tüm detayları bir gün karşımızda olabilir (!)

BMW’nin 1200 GS xDrive Hybrid projesi sizce 1 Nisan şakası mı yoksa gerçek mi? İyi deneme BMW ama inanmadım

Görüyorum öyleyse var