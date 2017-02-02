BMW’den M paket öncesi iki yeni i8 versiyonu daha

Cenevre Otomobil Fuarı için hazırlıklarını sürdüren BMW, podyuma i8’e özel geliştirilen iki yeni versiyonu çıkarmaya hazırlanıyor.

Tamamen elektrikli modellere geçiş sürecinde BMW’nin planları için oldukça önemli olan i8, günümüzde markanın geleceğini i3 ile birlikte temsil ediyor. Aradan geçen üç yıl gibi kısa bir sürede karakteristik tasarımı ve hibrit teknolojisiyle sevilen modeller arasına girmeyi başaran i8, başarılı bir yılı da geride bıraktı. 2016 yılında toplamda 3.752 adet kullanıcı tarafından satın alınan ve BMW’nin Ar-Ge sürecinde ciddi önem verdiği i8, bugün iki yeni versiyona daha kavuşarak çeşitlilik anlamında da elini güçlendirdi.

Tasarımıyla birlikte renk seçenekleriyle de beğeni kazanan i8’in kişiselleştirilme seçeneklerine geçtiğimiz yıl protonik koyu gümüşü eklenmişti. Aileye dahil edilen yeni renk seçeneklerinin ismiyse protonik siyah ve protonik donuk sarı olarak belirlendi. Bu iki yeni versiyonu mart ayında kapılarını açacak Cenevre Otomobil Fuarı‘nda meraklılarıyla buluşturacak olan BMW’nin i8 ile ilgili önemli planları da bu sene içerisinde netlik kazanacak. Ocak ayı içerisinde M departmanının patronu Frank Van Meel, tamamen elektrikli M modelleri için BMW’nin i departmanıyla batarya, elektrik motoru, soğutma teknolojileri ve ağırlık konusunda ortak geliştirme sürecinin yürütüleceğini açıklamıştı. Bu süreçte i8’in köprü görevi görebileceğini ifade etmişti. M paket ve i8’i tek cümlede görmek bile şimdiden beklentileri artırıyor, öyle değil mi?

Video: BMW i8 incelememiz

Video: BMW i3 incelememiz