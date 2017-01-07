Bosch’un “teknoloji üssü” otomobil konsepti [Video]

CES 2017‘de birbirinden etkileyici ürünlerle ziyaretçilerin karşısına çıkan Bosch, otomotiv sektörünü de es geçmedi.



Bosch tıpkı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da CES’te dikkat çekici konseptleriyle ilgi odağı olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl fütüristik otomobil tasarımıyla teknoloji tutkunlarının karşısına çıkan marka, bu yıl da geleceğin otomobil kokpiti tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Kullanıcı odaklı kokpit tasarımları modasına uyan Bosch, bu alanda başarılı olarak nitelendirebileceğimiz çalışmaları gerçekleştiren üreticilerden biri oldu.



Konseptin içine girdiğimizde ilk olarak gözümüze geleneksel tasarımların dışında adeta bir uçak kontrol ünitesini andıran direksiyon çarpıyor. Üzerinde sensörler olan bu direksiyon tasarımıyla kullanıcıların otomobilin kontrolünü bırakmadan veya yoldan gözlerini ayırmaya gerek duymadan araç içinde diledikleri işlemi yapabilmesi amaçlanmış. Profil sisteminin yer aldığı tasarımda sistem, direksiyonun başına geçen sürücüsünü analiz ederek o kullanıcı için hafızaya alınmış favori müzik ve araç içi sıcaklık gibi sürüş koşullarını hazır hale getiriyor.



Tasarımında yer verdiği ekranlarla bizleri adeta teknoloji üssünde gibi hissettiren konseptte, elektrik menzili ve anlık hız gibi sürücünün ihtiyaç duyacağı tüm bilgileri direksiyonun arkasında konumlandırılan ekranda bulmak mümkün. Bu ekranla birlikte konsept dahilinde toplamda dört adet ekrana yer verildiğini görüyoruz. Bunlardan bir tanesi yan koltukta oturan yolcu da düşünülerek yapılmış. Diğer iki ekransa tamamen konseptin merkezinde yer alıyor. Hareket algılama yeteneğine sahip olan bu ekranda kullanıcı ekrana temas etmeden multimedya sisteminde gezinebilme ve işlem yapabilme ayrıcalığına sahip. Bosch’un CES 2017 kapsamında tanıttığı diğer ürünlerine buradan ulaşabilirsiniz.

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