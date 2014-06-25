Brother yeni hepsi bir arada yazıcılarıyla baskı maliyetlerini düşürüyor

Brother, MFC-J200 ve DCP-J105 olarak adlandırdığı hepsi bir arada yazıcıları düzenlediği etkinlikte tanıttı. Tasarruflu mürekkep ile baskı maliyetlerini düşüren yazıcılardan MFC-J200, bünyesinde barındırdığı faks ve otomatik doküman besleyiciyle (ADF) DCP-J105’ten ayrılıyor. Otomatik doküman besleyicinin çoklu dokümanları kopyalabilmenize, tarayabilmenize ve faks çekebilmenize olanak sağladığını araya bir not düşelim. Diğer tüm özellikleri aynı olan yazıcıların teknik detaylarını kısaca paylaşalım.



Yüksek hacimli ve yüksek hızlı baskılar için geliştirilen dayanıklı Lamine Piezo baskı kafasıyla birlikte gelen yazıcılar, bu teknoloji sayesinde baskı kafasının yıpranma olasılığını minimize ediyor. Baskı kafası laminasyonunun çelik malzemeden üretilmesi baskı kafasını koruduğu gibi, daha uzun bir baskı ömrü sunuyor. Piezo teknolojisi tamir ve değişim masraflarını da en düşük seviyeye indiriyor. Sadece siyah renkteki baskı kapasitesi 2400, renklideki baskı kapasitesi 1300 olan yazıcılar, Brother’ın bir önceki modeline kıyasla oldukça tasarruflu.



Brother’ın yeni hepsi bir arada yazıcılarının altını çizdiği en önemli nokta tasarruf. Bir önceki modelin siyah baskı kapasitesi 300, renkli baskı kapasitesi ise 260 sayfa idi. Yeni modelde bu miktar siyah renkli baskıda 2400, renkli baskıda ise 1300’e çıkıyor. Kablosuz ağ bağlantısı ve mobil yazdırma yeteneklerine de sahip olan 100 sayfa kapasiteli çekmeceyle birlikte gelen yazıcılar bu sayede akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazlardan çıktı alabiliyor. DCP-J105’in Türkiye’deki fiyatı 196 dolar (418 TL), MFC-J200’ün fiyatı ise 236 dolar (505 TL). Kartuş fiyatları ise rakiplerine kıyasla oldukça makul seviyede. Baskı kapasitesi 2400 olan ve sadece siyah renkte baskı yapabilen InkBenefit kartuşun fiyatı KDV hariç sadece 20 TL. Renkli kartuşların her birinin fiyatı ise KDV hariç 19 TL.