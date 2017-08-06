Bruce Willis yeni filminde intikam için dönüyor [Video]

Beyaz perdenin efsane isimlerinden biri olan Bruce Willis aksiyon dolu yapımlarla karşımıza çıkmaya devam ediyor. İlk fragmanı paylaşılan Death Wish filminde onu intikam alırken göreceğiz. Bu intikam isteği onu yasa dışı bir kahramana dönüştürecek.

Aslına bakarsanız Death Wish, 1974 yapımı aynı isimli filme dayanıyor. Aksiyon dolu bu hikaye bir kez daha sinemaya uyarlanıyor. Cerrah olarak çalışan Dr. Paul Kersey gayet huzurlu bir hayat sürüyor. Her şey sıradan bir şekilde ilerlerken eşi evlerinde öldürülüyor. Polis ise onun katilini bulmak konusunda başarısız oluyor. Bu durum onun ipleri eline almasına neden oluyor. Önce eşinin intikamını almaya karar veriyor. Ardından Chicago‘nun gerçek adalete ihtiyacı olduğuna karar vererek yasa dışı bir kahramana dönüşüyor. Doktor kimliğini saldırı sonucu hastaneye gelen kişilerden bilgi almak için kullanıyor. Kurban durumuna düşenlerin ihtikamını almaya, şehri mahvedenleri bir bir avlamaya başlıyor.

Başrolde bir dönem aksiyon filmlerinin vazgeçilmezi olan Bruce Willis yer alıyor. Ona Vincent D’Onofrio, Dean Norris ve Kimberly Elise gibi isimler de eşlik ediyor.

Eli Roth tarafından yönetilen Death Wish yurt dışında 22 Kasım‘da vizyona girecek. Filmin Türkiye’deki gösterim tarihi henüz belli değil. Haberde bahsi geçen ilk fragmanı ise hemen aşağıda bulabilirsiniz.

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